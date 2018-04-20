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24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları şimdiden merak ediliyor. Bir başka dikkat çeken konu ise 'Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak sorusuydu. AK Parti'den canlı yayında yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak sorusuna AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan yanıt geldi.

"Adayların, ismi, resmi ve mühür yeri olacak, ittifak edı yer almayacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları Mustafa Elitaş

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bir mhp li olarak hayatta erdoğana mühür basmam,her halde IYI diyeceğim
memleket ne hale gelmiş bunlar seçim derdine düşmüş.. inşallah hepiniz ters gelirsiniz hırsız hain sisyasetci bozuntuları
bu okul gezileri için şehirlerarası hali hazırda iş yapan firmalarla anlaşma yapılırsa daha sağlıklı olur, böyle eski otobüs ve ıskartaya çıkmış şoförlerle olmuyor bu işler.
@sonic_master_1991 @sonic_master_1991 aynen değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak
@sonic_master_1991 aynen değişim şart olmuştur allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak.
Hangi partiye oy vereceklerini söylemediğiniz kalmış bir.
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