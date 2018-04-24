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24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine girip girmeyeceği uzun süre konuşulan İYİ Parti’nin grup kurmasıyla birlikte Hazine yardımından da yararlanacağı iddiaları doğru çıkmadı. Siyasi Partiler kanunu uyarınca, hazine yardımından yararlanabilmek için, son genel seçime katılmak ve en az yüzde 3 oranında oy almak gerekiyor.

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

İYİ Parti son genel seçime katılmadığı için grubu olmasına rağmen hazine yardımı alamayacak. YSK yetkilileri , ‘'Yasaya göre bir partinin TBMM'de grubunun olması, hazine yardımı için tek başına yeterli değil'' dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertük'ün haberine göre; 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı yasa siyasi partilere hazine yardımı yapılması konusunda şu şartları öngörüyor:

EN AZ YÜZDE 3 OY

‘'Son Milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl o yılki genel bütçe gelirleri (B) cetveli toplamının beş binde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur. Bu ödenek, siyasi partilerin genel seçim sonrasında YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3'ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez''

547 MİLYON DAHA

Siyasi partilere bu yıl başında toplam 273.7 milyon lira verildi. AKP'ye 139 milyon lira, CHP'ye 71.1 milyon lira, MHP'ye 33.4 milyon lira, HDP'ye de 30.2 milyon lira aktarıldı. Erken seçim nedeniyle ise toplam 547.4 milyon lira daha ödeme yapılacak. AKP 278 milyon, CHP 142.2 milyon, MHP 66.8 milyon ve HDP de, 60.4 milyon lira daha alacak. Böylece toplamda siyasi partilere bu yıl aktarılan toplam tutar 821.1 milyon lirayı bulacak.

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Meral Akşener İYİ parti 24 haziran seçim sonuçları

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
BUNLARIN PARAYA İHTİYACI YOK YEŞİLLER GELİYORDUR.?
vallahi de billahide pes. hoca efendiyi özledik diyen salya sumuk aglayan kimdi ya siz allahtan falan korkmuyosunuz hoş bana ne gerci ister kork ister korkma. oda ayri bir konu
ammada büyük şok,düne kadar para zaten yoktu ,şimdi yine yok,bu partinin arkasında millet var,kurultaya giden herkes yol ve yemek parasını cebinden verdi.
sizce iyi partinin paraya ihtiyaci varmidir.Chp nin bile dengeleriyle oynayan bir yapidan bahsediliyor farkindaysan
Sağlık bakanlığının helikopteri ile seçim alanına giden devletin arabaları ile seçimlere gidenler insanlar ahlaktan müslümanlıktan bahsediyor .
bizim paralar yine dağıtılıyo
Bay Kemal mali destek de verir. Chp'nin demirbaşlarını da satar İyi Partiye sahip çıkar. Meraklanmayın ..
@ata_ataboylu_1978 beyin seviyen acaba kac senın
@bulentdiler sıfırın altı
Bu kadın kadar yürekli olsanız keşke
tüh satın alınan vekillerin parası nasıl ödenecek
pensilvanyadan gelir nasılsa parası rahat olun
@alpata2 he akp milletvekili hakan şükür vekadir topbaşın damadı veya darbeci general dişlinin ağabeyi akp milletvekili şaban dişli ye laf yok
İP partisi Akşener havasını alacak..Akşener e soru:Sümüklü meczubun tetikçisi aranan Emre Uslu ile yazışmalarını neden sildin?yazışmanın bir hata olduğunumu anladın?yoksa sizi zor durumda bırakacağındanmı korktun?
@s.hazir de he he parti başkanının binlerce fotosu onlara laf yok yok e yazışmış yok şöyle yok böyle nasıl bir karakteriniz var sizin
Şu an hazineye odaklandıklarını sanmıyorum %20 İYİ parti %23 CHP % 13-15 HDP sonra hem AKP cumhurbaşkanını hem kendini şimdiden başkan ilan edeni hem AKP genel başkanını postalamak:) Parayı dinciler çok sever ihaleye fesat karıştırır. Bıbıcım parayı sıfırlamı mı istiyorsun ha anladım benim kafa basmıyor da diyen bilali bilirsiniz ey din kardeşlerim:)
BİZ OYUMUZU PARAYLA SATMAYIZ!NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
HARAM ZIKKIM OLSUN ESNAF AĞLARKEN VATANDAŞIN CEBİ BOŞ GEZERKEN SİZ CATIR CATIR PARA HARCAYIN KENDİ CEBİNİZDEN SECİM YAPIN
821 milyon 80 milyon vatandaşa dağıtın bu parayı millet sevinsin
Seçime girmesini engelleyemediniz ya, artık bütün zorlukları çıkartırsınız...
hedepee ye niye verdiniz o zaman. allah belanızı versin yetimin garibanın paralarını yeyin yedirin
Kadindan nasil korkuyorlarsa artik, demek ki Meralmhn. Taşı dogru yere atmis, cok ses geliyor
siz burada tartisin CHP AKP MHP vs vs paralarimiz ucsun gitsin ...
haram zukkum olsun , bu partı paraları..benım vergımle laylay lılom olmaz arkadaş her partı üyesinden aldığı ile secime gitsin..haram olsun haram..ben parti bayraği çaputlarına verilen paramı haram ediyorum,ne la bumilyonlar...diş borc 3 trilyon dolar..ürteime harcayın tarla açın ..1 trilyona yakın ..borcun 200 milyon dolarını ödeyin
ZULÜME DEVAM EDİYORLAR. ETSİNLER BAKALIM ALLAH VAR YUKARIDA
Millet açlık sınırında yaşarken bu AKP 300 milyona yakın yardım alıyor. Haramla zıkkım olsun, Allah çıkarsın
HDP 60.4 milyon yani 60 trilyon. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
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