24 Haziran seçimleri için 5 ayrı ittifak senaryosu

'ORTAK ADAY PLANI SUYA DÜŞÜRDÜ' Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün biraraya gelmesinin detaylarını yazan Selvi, "Temel Karamollaoğlu ile görüşmede Abdullah Gül’ün kesin olarak aday olacağını ifade etmediği söyleniyor. Meral Akşener’in, Abdullah Gül lehine adaylıktan feragat etmemesi, “ortak aday” planını suya düşürdü. CHP Milletvekillerinin,“Gül isyanı” ise Abdullah Gül’ün şansını zora soktu" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni senaryo' başlıklı bugünkü yazısında günlerdir konuşulan 'Abdullah Gül çatı aday olur mu?' sorusunun cevabının artık ortaya çıkmaya başladığını yazdı. "İbre çok adaylı seçime döndü" ifadelerini kullanan Selvi, Ankara'da 5 ittifak senaryosunun konuşulduğunu belirtti.

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken siyasette baş döndürücü bir trafik yaşanıyor. AK Parti, MHP ve BBP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı etrafında birleşirken, muhalefet de adaylar artık netleşiyor.

Abdullah Gül'ün çatı aday olmadan sadece Saadet Partisi'nin adayı olmaya sıcak bakmadığının altını çizen Selvi, "Muhalefetin ortak ittifakı şartıyla aday olmayı planlayan Abdullah Gül’ün, CHP’nin desteğini olmazsa olmaz olarak gördüğü söyleniyordu" diye yazdı.

AKŞENER ÜZERİNDEKİ BASKI SÜRÜYOR



"İbre çok adaylı seçime döndü" ifadelerini kullanan Selvi, gelinen noktada İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in tavrının belirleyeciği olcağını ancak Akşener'in üzerinde baskının henüz sona ermediğini yazdı.

5 AYRI İTTİFAK SENARYOSU



İlk turda çok adaylı bir seçime gidileceğine artık kesin gözüyle bırakılırken, Ankara 5 ittifak senaryosunu konuşuyor.

Dün gerçekeleşen Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesimnde CHP'li derinin bir sunum yaptığını aktaran Selvi, "CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’nin ittifak yaptığı senaryoya göre, muhalefet, seçime ayrı ayrı girmeye oranla 86 milletvekili daha fazla çıkarırken, AK Parti ve MHP ittifakının milletvekili sayısı 297’de kalıyor. Tabii CHP hesabına göre. Bu strateji Erdoğan, seçilse dahi Meclis çoğunluğunu ele geçirip, onu erken seçime zorlamayı hedefliyor. HDP’nin yer almadığı bir model olması nedeniyle Akşener’in 5’li ittifaka soğuk bakmadığı söyleniyor." ifadelerine yer verdi.

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