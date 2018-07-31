24 Haziran seçimleri öncesi '15 vekil transferi' teklifini Meral Akşener yapmış

24 Haziran seçimlerinden önce İYİ Parti'nin seçime sokulmayacağı iddia edildi. Bunun üzerine CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti ve partinin Meclis'te grup kurmasını sağladı. Partide grubu olduğu için seçimlere girebilen İYİ Parti'ye yapılan bu transfer, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti tarafından sıkça eleştirildi. Seçimlerden sonra ise vekiller, kendi partilerine geri döndü.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican da Didem Arslan Yılmaz'ın Habertürk'te sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Andican, şunları söyledi:

"YSK'nın bu şekilde bir şey yapabileceğini biz tartıştık. Bazı arkadaşlar YSK böyle bir karar alırsa mahkemeye gidebileceklerini gündeme getirdiler. Siz o dönemde mahkemeye gittiğinizde mahkeme ne zaman sonuçlanacak. Bu arada seçim geçmiş olacak anlamsız bir durum söz konusu. Biz bir kongre daha yapmak zorunda kaldık. YSK o naktadan itibaren o kongreden itibaren başlatmak istiyor. YSK'nın bu konuda bizi engelleyeceğinin yavaş yavaş ortaya çıkması sonucu hatırlarsınız YSK cuma günü toplanacaktı. Cuma günü YSK'da bir üye hasta, kalanı eşit. 5'i katılma yönünde, 5'i de katılmama yönünde oy veriyor. Bir üye hasta olduğu için oylama pazartesi gününe bırakılıyor.