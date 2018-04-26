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24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den flaş açıklama geldi. Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran seçimleri için konuşan Meral Akşener, Abdullah Gül ile ilgili çok konuşulacak bir yorum yaptı.

İHA'nın geçtiği habere göre Meral Akşener, "Adaylığımı geri almayacağım" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Meral Akşener Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
"Koltuğu bırakmam" diyorsunuz eski kafa siyasete devam yani?
geri adım yok meral hanım bütün ailem ve büyüklerim yanınızdayız....abdullah gül ü hiç karıştırmayın kendinize
Topuklu efe kendini dev aynasında görüyon itifak yapmazsan barajı bile aşamazsın inatlığı bırak yoluna devam et birlikten kuvvet doğar.
akşener abdullah gül kadar oy alamaz chp abdullah gülü desteklemeli
tamam ablacım çatı aday olsun
RTE ye karşı alayiniz gelin....
SENİ BU YÜZDEN DESTEKLİYORUZ TOPUKLU EFE LAFININ SÖZÜNÜN ERİSİN ! ve sana inananların umutlarını boşa çıkarmayacaksın !
Değişim şart olmuştur Allah'ın izniyle AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak...TÜRK milleti huzura kavuşacak..
Topuklu efe seni yaradana kurban...
Fetönün iyi çocuğu meral
ABDULLAH GÜL FETÖNÜN BİR NUMARALI ADAMIDIR.
oyum akşenere
Dünden bugüne neler değişmedi ki? BEN değil, BİZ demelisin..
Değişim şart olmuştur Allah'ın izniyle AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu TÜRKLÜK düşmanlığı PAPA dostluğu son bulacak...TÜRK milleti huzura kavuşacak....
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!...
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz !..
A. GÜL PARLEMENTER SİSTEME GERİ DÖNMEZ .BU YÜZDEN ŞİMDİKİNDEN FARKI YOKTUR .AKŞENER HAKLIDIR DAĞILIN .
sonuna kadar cekilmezsen bravo abudik gubidik hareketler yapmazsin insallah nokta
inadına hdp.
DEMİRT'AŞK
HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARTMALI Kİ SEÇİM DE HER KEZ RAHAT OYUNU ATSIN,İKİNCİ TURA KALIRSA HALK SANDIKDA TEK ADAM REJİMİNİ YERLE BİR EDECEKTİR
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!...
Bence akıllı bir strateji izleyin Akşener adı altında birleşin ,eğer aday çıkarırsınız ikinci tura Ağa'nın karşısına aksener çıkmasın diye kendi oylarında bile feragat Edip ona oy verdirttirir akıllı olun ve ikinci turda işi bitirir.Hasim Kılıç aslında tek aday olması lazım adam zaten adaletten geliyor ama bu millet sert mizaçlı insanları seviyor sonuçta Akşener tek aday olmalı yoksa hiçbir plan ttutmaz
iyi günler gelecek bu ülke çok kirlendi bir bayan elinin değerek iyice temizlenmesi gerek
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz...
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!..
Bize akp den hesap soracak lider lazım gül le mül le olmaz o iş tek aday AKŞENER
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz !...
Helal olsun Meral Hanım; Başkalarının yaptığı gibi, rakiplerine vatan haini ve şer odaklarının hain planıdır gibi haksız ve çirkin yakıştırmalar yapmıyorsunuz. Size de bu yakışır zaten. Seversin yada sevmezsin, oy atarsın yada atmazsın. Hiç kimsenin hiç kimseyi sırf siyaset olsun diye haksız yere, çirkin ve çirkefçe vatan haini, dış güçlerin maşası ilan etme hakkı yoktur. Büyük Türk Milleti’nin sırf siyaset olsun diye bu çirkin yakıştırmaları yapanlara sandıkta gereken cevabı vereceğine inanıyorum.
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!...
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz !...
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz !...
alırsın gülüm alırsın sende o kapasite var
FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile ittifak yapıp TÜRK milletine ihanet eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz!..
Aynı adamın üç yorumunu birden yayınlayan mynet bizim yorumlarımızı neden yayımlamıyorsun? Küfür yok hakaret yok mantıklı yorumları yayınlamayarak bir yerlere mi şirin gözükmek peşindesiniz
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