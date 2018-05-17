24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum:

300 bin TL değerinde bir konut.

55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil.

Yüzlerce kitap, binlerce mektup.

Ve bir diploma





