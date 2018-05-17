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24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak mal varlığını açıkladı.

24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum:
300 bin TL değerinde bir konut.
55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil.
Yüzlerce kitap, binlerce mektup.
Ve bir diploma

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri selahattin demirtaş davası HDP

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bir de diploma yazmış ne güldüm yaa :))))
YÖK bir araştırma yaparsa iyi olur diplomaya,
diplomasi olmayan tek aday var o zaman
BENDEN FAKIRMIŞ )))ALLAH AŞKINA İNNANAMARMI
tabi bir memleketin c.baskani sahte diplomayla devletin bası olursa en degerli malvarligi olur orjinal gercek diploma....
İSİM VERMİYORUZ oyunuzu en yakışıklı adaya verin
AVUKATLAR BİR DAVADAN HEPİMİZ HEMEN BİLİYORUZ NEALDIKLARINI .BAZILARI AİLE BÜYÜKLERIN ÜZERINE YAPIORLAR MALLARII FAKİRİZ DİYE YEŞİL KARTAN BAKINIYORLAR EYYYYY BİR GÜN HASTANEYE FİŞ ALMAK İÇİN BEKLER ÖNÜMDEKİ BAYANA MEMUR SORDU SAĞLİK GÜVENCENİZ NEDİR DİYE YEŞİL KARTT DEDİ BAKTIM HİÇ FAKIR GİBİ DURMUYOR FİŞİ Nİ ALIRKEN KOLARINDAKI BULMA BİLERZİKLER O BİÇİM . GARİBAN YARALANSIN DİYE BU HAK VAR HER KEZ ÜÇKAYETÇİLİĞİN PEŞİNDE HEP BİR YALAN DOLAN
Demirtaş'ın şahsını sevmem. Ama kendisine saygı duyarım. Ama diplomayı koymuş ya. Bu yeter. Gerisi hikaye...
Bu adam diyorki devlet nasıl bölünür bu konularla ilgili mali, siyasi,kültürel ,dini,ve dağda yaşam,mezhepler pkk,örgüt konularında kitaplarım,ve dışarıdan tavsiler ve ve tabi cezaevi mağdur edebiyatı destek mektupları olmazzsa olmazı...Her yaktın can akıttığın bir damla kan da vebalin var sen saf bir insan değilsin onun için cezaevinde yatıyorsun.....
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