24 Haziran seçimlerine hazırlanan Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.
Demirtaş'ın açıklaması şöyle:
Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum:
300 bin TL değerinde bir konut.
55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil.
Yüzlerce kitap, binlerce mektup.
Ve bir diploma
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