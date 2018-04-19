24 Haziran seçimlerine ilk reaksiyon AK Parti Keçiören Teşkilatı’ndan geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini açıklaması ile ilk reaksiyon AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı’ndan geldi. AK Parti Keçiören Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihini açıklamasının ardından AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören Estergon Kalesi’nde “Keçiören Güçlü Gelecek" sloganıyla parti teşkilatını acil topladı. Toplantıya Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ilçe teşkilatı, 51 mahalle başkanı, mahalle teşkilat başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe ana kademe yürütme kurulu üyeleri, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları katıldı. Toplantıda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “El birliği ile tüm safları sıklaştırarak çalınmadık kapı, girilmedik ev ve sıkılmadık el bırakılmayarak Allah’ın izni ile bu seçimlerden de yüzümüzün akı ile çıkacağız" diyerek seçim çalışmalarına start verdi.
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