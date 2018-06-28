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24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 21:20 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar ve 14 yönetim kurulu üyesi, 24 Haziran seçimlerinde partinin başarısız olduğu gerekçesiyle görevlerinden istifa etti.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!

CHP Acıpayam İlçe Başkanı Baki Tatar, yazılı açıklama yaparak istifasını duyurdu. Seçimlerde alınan sonucun başarısızlık olduğunu, bu yüzden görevden ayrılma kararı aldıklarını belirten Tatar, şöyle dedi:

'BAŞARISIZLIKTAN DOLAYI BU ONURLU GÖREVDEN AYRILIYORUZ'

"Kasım 2015 genel seçimlerinde aldığımız sonuçlara kıyasla yüzde 3 seviyesinde bir oy kaybı yaşadık. İlçemizde yaşanılan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz. Partimiz içerisinde yaşanabilecek sorunların yine partimiz bünyesinde aşılacağına inanıyoruz. Bundan böyle yine CHP'nin neferleri olarak partimizin her zaman yanında ve hizmetinde olacağımızı saygılarımla bildiririz."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Manşete Bak Sanırsın Tüm CHP
acaba siyaset bu mu?demokratiklik bumu?aklım allak bullak.her şeye rağmen kılıçtaroğlu yerinde duruyor.dünkü söyledikleri siyasetin rajonumuydu,hele bu adamı bu yenilgiye rağmen alkışlayan ayrılmasını istamayan yalakaları görünce siyaset bumu diyorum?hayretler içindeyim. horozlanarak talimat veren kılıçtaroğlu siyaset bilmiyor...tayyip bin defa katlar bunları helal olsun.
haydee gule gule daha arkaniz dan gelicek biri kalirsa hdp ile iş tutan pkk savunan ulu önder Atatürkün partisi olamaz gule gule hepinize
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