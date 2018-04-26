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24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken anket: Erdoğan'ın karşısında kim aday olmalı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 08:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. Muhalefet 2. tur için ortak bir aday arayışına devam ederken, gazeteci Ahmet Takan bugünkü yazısında son anket sonuçlarını paylaştı.

Türkiye, 24 Haziran seçimleri için geri sayıma başladı. AK Parti, MHP ve BBP ortak adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıklarken, muhalefette de adaylar netleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1.Tur' da her partinin kendi adayını çıkarmasına artık kesin gözüyle bakılırken, muhalefette 2. Tur'da 'çatı aday' için isim arayışı sürüyor.

Gazeteci Ahmet Takan bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçimleri için son anket sonuçlarını köşesine taşıdı.

"Peki!.. İktidardaki huzursuzluk ve sinirlilik hali Abdullah Gül korkusundan mı yoksa başka bir korku mu?.. Bu soruya da somut bir veri ile cevap bulmaya çalışalım. İktidara yakın MAK danışmanlık şirketi 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğiz" diyenlere sordu" diye yazan Takan, çarpıcı sonuçlar paylaştı.

"Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında  Cumhurbaşkanı adayı kim olmaldır?" sorusunun cevaplandığı ankette, MAK danışmanlığın ulaştığı sonuçlara göre;
en güçlü aday olarak İYİ Parti Meral Akşener'in öne çıktığı görülüyor.

anket

Ortaya çıkan sonuçlarla ilgili "Abdullah Gül lehine yaptığı tüm manipülasyonlara rağmen iktidara yakın bir araştırma şirketinin yaptırdığı en sıcak ankette bile kaçınılmaz olarak Meral Akşener, Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday olarak çıkıyor" diye yazan Takan, dikkat çekici ifadeler kullanarak "Adullah Gül, Erdoğan'ın biraz daha fazla İngilizce bilen hali olduğuna göre!... Gerçekte kim kazanacak?" diye sordu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yukarıdaki isimlerin hepsi bir araya gelse . sadece konsolos tavuğuyum diyerek saklanan hariç onu adam yerine koymuyorum . reise rakip olamaz hepsinin alacağı puanı zaten yzmışsınız . hepsi boş kutu kımıl zararlıları
üçünden de bi cacık olmaz.
Eğer çatı aday diyip ikinci turda Gül olursa, seçime gitmeye gerek yok. All birini vur ötekine, hiç bir farkları yok ki. Zaten benim gibi düşünenler de gitmez, rte gene tek başına şampiyon olur :(
Bu Ülkenin normalleşmeye ihtiyacı var. FETO artıklarıyla bu işler olmaz. Ben Meral Hn a ve Ekibine güveniyorum.
Kazanan takım değiştirilmez. Dolayısı ile AKP adayı belli. Ancak görülüyor ki yeni yüz Meral Akşener sağlam bir sıçrama yapmış ve çoğunluk CHP den kaçan oylar. Ancak bütün seçimlerini kaybeden ve diktatörlüğünre tüm hızıyla devam eden bir kılıçdaroğlu yanlız kendi partisine değil Bütün Türkiye'ye zevkle zarar vermeye devam ediyor ve kara koyunları hala uyanamadı onu takip ediyor. Sağlam ve adam gibi adam bir muhalefet lideri istiyoruz artık. Bi defolup git pis adam.
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