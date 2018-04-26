24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken anket: Erdoğan'ın karşısında kim aday olmalı?

Türkiye, 24 Haziran seçimleri için geri sayıma başladı. AK Parti, MHP ve BBP ortak adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıklarken, muhalefette de adaylar netleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1.Tur' da her partinin kendi adayını çıkarmasına artık kesin gözüyle bakılırken, muhalefette 2. Tur'da 'çatı aday' için isim arayışı sürüyor.

Gazeteci Ahmet Takan bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçimleri için son anket sonuçlarını köşesine taşıdı.

"Peki!.. İktidardaki huzursuzluk ve sinirlilik hali Abdullah Gül korkusundan mı yoksa başka bir korku mu?.. Bu soruya da somut bir veri ile cevap bulmaya çalışalım. İktidara yakın MAK danışmanlık şirketi 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğiz" diyenlere sordu" diye yazan Takan, çarpıcı sonuçlar paylaştı.

"Cumhur ittifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı kim olmaldır?" sorusunun cevaplandığı ankette, MAK danışmanlığın ulaştığı sonuçlara göre;

en güçlü aday olarak İYİ Parti Meral Akşener'in öne çıktığı görülüyor.