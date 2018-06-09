Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Çift başlılığı tamamen bitiriyoruz. İstikrarlı, güvenli, etkin ve hızlı kararlarının alındığı bir döneme adım atıyoruz. 24 Haziran Türk siyasi tarihinin kavşak noktasıdır, dönemeç noktasıdır." dedi. Çavuşoğlu, Gemlik ilçesinde Gemport Limanı'ndaki işçilerle buluşmasında, bu tür programların kendilerini ifade etme açısından çok önemli olduğunu bildirdi. Türkiye'nin son 16 yılda adeta kabuk değiştiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu süreçte ülkeyi 3,5 kat büyüttüklerini belirtti. İktidar oldukları süre zarfında saldırılar atlattıklarını, kumpaslarla karşılaştıklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün birileri önümüze çıkarak, yaptığımız projeleri durduracağını söylüyor. Sen gericisin. Çalıştık, bu ülkeyi büyüttük. Büyütmeye ilişkin bir tasavvurumuz, heyecanımız ve azmimiz var. Çünkü bu ülkeyi de işçiyi de emekçiyi de memuru da seviyoruz. Bu ülkede nerede bir köy, mezra varsa hizmet için oraya gidiyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve geçmişte çok çektiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye büyürken çok badire atlattı. AK Parti iktidar olduğu dönemlerin hemen başlarında AK Parti kadrolarında yer alan kimi samimiyetsiz insanlar bile 'Bizi yaşatmazlar, bu ülkenin başında tutmazlar. Bir şey bulurlar muhtıra verirler, darbe yaparlar, Tayip Erdoğan'ı uzaklaştırırlar.' diyenler oldu. Yaptılar. Ayışığı, Yakamoz, Sarıkız, Balyoz bunların hepsi darbe teşebbüsüydü. Hiçbirine bu millet fırsat vermedi. Çünkü onurlu ve dik duruşuyla Recep Tayip Erdoğan vardı. AK Parti'yi güya cumhuriyetin düşmanı göstermek suretiyle, Cumhuriyet mitingleri düzenleyerek koca koca profesörler üstlerindeki cübbeleriyle 'Ordu göreve' diye yazdılar. Niye? Milleti sevmiyor bunlar, millet iradesini hazzetmiyor bunlar. Alerjileri var bunların millete. Çünkü milleti hep ötekileştirdiler, horladılar. Bu ülkenin gerçek sahibi millettir. 81 milyonun tamamıdır." - "Çatlayın, patlayın bu ülke kalkınacak" Çavuşoğlu, koalisyonlu dönemleri tarihi tozlu sayfalarına attıklarını belirterek, "Çift başlılığı tamamen bitiriyoruz. İstikrarlı, güvenli, etkin ve hızlı kararlarının alındığı bir döneme adım atıyoruz. 24 Haziran Türk siyasi tarihinin kavşak noktasıdır, dönemeç noktasıdır. Allah'ın izniyle bir geleceği vadediyoruz, ufuk çizgini gösteriyoruz. Gençlerimizle beraber büyük Türkiye sevdasıyla çalışıyoruz, çabalıyoruz." ifadesini kullandı.