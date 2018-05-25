Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran Türkiye için bir milat. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğine bir karar vereceğiz." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Önemli bir sürecin yaşandığını ve Türkiye'nin hedefleri için son viraja girdiğini aktaran Tüfenkci, "24 Haziran Türkiye için bir milat. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğine bir karar vereceğiz. 94 yıllık bir zihniyeti değiştirme noktasında milletimiz bir karar verecek. Eski sistemin köhnemiş zihniyeti mi yoksa yeni Türkiye'nin inşası noktasında daha fazla demokrasi, hukuk, refah, yatırım, iş, aş mı diyeceğiz? Bunun kararını sizler vereceksiniz." diye konuştu.

Seçimlerde ezilenlerin, mağdurların, yolda kalmışların, hakları yenilmişlerin lideri ile emperyalistlerin oyunlarına boyun eğip ülkenin geleceğini tehlikeye atanların arasında bir seçim olacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin istikbali noktasında cumhur ittifakının oluşturulmasından sonra hatırlayın artık cumhurbaşkanlığından ümidini yitirenler artık mecliste milletvekilleri üzerinden operasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Onların hayali bizim yaptıklarımıza yetmez. çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun için 24 Haziran'da Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan yapacak mıyız? Malatya buna hazır mı? Malatya hazırsa Türkiye hazır. Kimse oyunlar kurmasın. Malatyalının bir oyu Allah'ın izniyle o oyunu bozar."