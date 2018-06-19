"24 Haziran Türkiye için yeni bir başlangıç olacak"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, ilk turda, halk hizmet edenlere büyük teveccüh göstererek bitecek. Ancak bu bitiş aynı zamanda Türkiye için yeni bir başlangıç olacak." dedi.
Turan, partisinin Çanakkale Kadın Kollarınca Deniz Polisevi'nde düzenlenen kadın girişimci ve kadın esnafların katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, seçim kampanyasının son haftasında bulunduklarını belirtti.
İlçe ilçe, köy köy dolaşarak seçmenlerle buluşmaya devam ettiklerini anlatan Turan, milletin artık kimin iş kimin polemik yaptığını, kimin icraat ortaya koyduğunu, kimin laf ürettiğini çok iyi bildiğini, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, dış politikada, güvenlikte daha iddialı hizmetler için iktidara büyük bir teveccüh göstereceğini dile getirdi.
Turan, şöyle devam etti:
"Çanakkale başta olmak üzere, diğer illerde gördüğüm tablo gösteriyor ki, ilk turda bu millet kendine hizmet eden ekibe, Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na büyük bir destek vererek, konuyu ikinci tura bırakmadan bitireceğini düşünüyorum. Hem güçlü Meclisin hem güçlü başkanın oluşmasına bu millet vefa duygusuyla, ferasetiyle beraber çok önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Seçim kampanyası başlarken ortaya atılan bir iddia vardı, Mecliste ve başkanlıkta ayrı oy kullanma tarzı. Ancak süreç gösterdi ki insanlarımız ferasetle adım atarak, hareket ederek Meclisin de kuvvetli olmasını, başkanın da kuvvetli olmasını bu devletin bekası, bu milletin geleceği için çok önemli bir argüman olarak ortaya koydu. Dolayısıyla kampanyanın başındaki zayıf Meclis, parçalı Meclis değil, daha güçlü Meclis olması iddiasını ortaya koyacaklar. Ben çok güçlü bir başkanla beraber, çok güçlü bir meclisin oluşacağını düşünüyorum."
- "Bundan sonraki tiyatroyu izleyin"
24 Haziran'daki seçimlerin önemini vurgulayan Turan, "24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, ilk turda, halk hizmet edenlere büyük teveccüh göstererek bitecek. Ancak bu bitiş aynı zamanda Türkiye için yeni bir başlangıç olacak. 24 Haziran ayrıca, CHP'nin senaryoyla, atraksiyonla başa getirilen genel başkanının gidip, Muharrem İnce'nin genel başkanlık yolunun açılacağı gün olacaktır." ifadelerini kullandı.
Turan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yüzde 50 artı 1 alma imkanının asla olmadığını savunarak, "Alacağı puan Kılıçdaroğlu'ndan bir puan üsttedir. Dolayısıyla seçimden sonra Muharrem İnce, 'Beni sen aday yaparak kurtulma yolunu tercih ettin ama hayır ben daha çok oy aldım. Artık ben başkan olacağım' iddiasını ortaya koyacaktır. Bundan sonraki tiyatroyu izleyin." diye konuştu.
- "8 bin kişinin çalışabileceği sanayi bölgesi"
Çanakkale'ye yapılan yatırımlara da değinen Turan, Ezine ilçesine yapılacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 8 bin kişiye istihdam yaratacağını belirtti.
Bülent Turan, kentin her köşesinde yatırımlarının bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Her yatırım bizi heyecanlandırıyor. Köprümüz başta olmak üzere, ulusal projelerimiz var. Ancak bizi onurlandıran bir başka adımımız, projemiz var. Çanakkale'miz aynı zamanda bir tarım bölgesi. Tarım, Gıda, Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Bu çalışmamızın yer tahsisleri, kamulaştırmaları, planları geride kaldı. Artık temel atma aşamasına doğru gidiyoruz. Ezine bölgemizde bin 500 dönüm üzerinde 8 bin kişinin çalışabileceği, tarımla ilgili her alanının düşünüldüğü, altyapının hazırlandığı devasa bir sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Tarım, Gıda, Sanayi Bölgesi kıymetli bir değer. 92 fabrikanın bacasının tüteceği, 8 bin kişinin çalışacağı, yan kollarla beraber taşıma, yiyecek ve otel olarak baktığımızda 30-40 bin kişinin çalışacağı devasa bir tesisten bahsediyoruz. Çanakkale'mize hayırlı olmasını ümit ediyorum."
Toplantıya, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, partililer ve kadın girişimciler katıldı.
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