"24 Haziran vefa seçimi olacaktır"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Cumhur İttifakı Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." dedi.

Grup Başkanvekili Akçay, seçim çalışmaları kapsamında Yunusemre ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini ilelebet yaşatma ittifakı ve milli bir yemini olduğunu belirtti.

Akçay, "Cumhur İttifakı, bir seçim ittifakından öte anlamlara sahiptir. Cumhur İttifakı Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ana omurgasının güçlü devlet, güçlü yönetim, etkin meclis ve demokratik istikrar olduğunu vurgulayan Akçay, kuvvetler ayrılığının kesinleştiği, yetki ve sorumluluk dengesinin tesis edildiği, millet iradesine dayanan değişiklikle yeni bir hükümet sistemine geçildiğine işaret etti.