"24 Haziran vefa seçimi olacaktır"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Cumhur İttifakı Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." dedi.
Grup Başkanvekili Akçay, seçim çalışmaları kapsamında Yunusemre ilçesinde partililerle bir araya geldi.
Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini ilelebet yaşatma ittifakı ve milli bir yemini olduğunu belirtti.
Akçay, "Cumhur İttifakı, bir seçim ittifakından öte anlamlara sahiptir. Cumhur İttifakı Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ana omurgasının güçlü devlet, güçlü yönetim, etkin meclis ve demokratik istikrar olduğunu vurgulayan Akçay, kuvvetler ayrılığının kesinleştiği, yetki ve sorumluluk dengesinin tesis edildiği, millet iradesine dayanan değişiklikle yeni bir hükümet sistemine geçildiğine işaret etti.
- "Milli duruşumuzun adı vefa olacaktır"
Bu sistemle çift başlılığın ortadan kalkacağını vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:
"Milli iradenin çizdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikametinden ayrılmak isteyenler yıkım ittifakını oluşturmuştur. Milli iradenin karşısında durursanız hukuk dışına çıkarsınız, merdiven altı siyasetin girdabına düşersiniz.
Liderimiz Devlet Bahçeli, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesiyle bugüne kadar devlet adamlığının en önemli örneğini sergilemiştir. Çok kritik dönemlerde aldığı kararlarla sistem tıkanıklıklarını açmış, Türkiye üzerine oynanan oyunları bozmuştur. 24 Haziran seçimleri bir vefa seçimi olacaktır. Milli duruşumuzun adı vefa olacaktır. Bu vefa bugünden yarına çizeceğimiz kutlu istikamet olacaktır, Kızıl elma olacaktır."
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