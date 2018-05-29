HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"24 Haziran vefa seçimi olacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Cumhur İttifakı Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Cumhur İttifakı Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." dedi.

Grup Başkanvekili Akçay, seçim çalışmaları kapsamında Yunusemre ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Akçay, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini ilelebet yaşatma ittifakı ve milli bir yemini olduğunu belirtti.

Akçay, "Cumhur İttifakı, bir seçim ittifakından öte anlamlara sahiptir. Cumhur İttifakı Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ana omurgasının güçlü devlet, güçlü yönetim, etkin meclis ve demokratik istikrar olduğunu vurgulayan Akçay, kuvvetler ayrılığının kesinleştiği, yetki ve sorumluluk dengesinin tesis edildiği, millet iradesine dayanan değişiklikle yeni bir hükümet sistemine geçildiğine işaret etti.

- "Milli duruşumuzun adı vefa olacaktır"

Bu sistemle çift başlılığın ortadan kalkacağını vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"Milli iradenin çizdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikametinden ayrılmak isteyenler yıkım ittifakını oluşturmuştur. Milli iradenin karşısında durursanız hukuk dışına çıkarsınız, merdiven altı siyasetin girdabına düşersiniz.

Liderimiz Devlet Bahçeli, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesiyle bugüne kadar devlet adamlığının en önemli örneğini sergilemiştir. Çok kritik dönemlerde aldığı kararlarla sistem tıkanıklıklarını açmış, Türkiye üzerine oynanan oyunları bozmuştur. 24 Haziran seçimleri bir vefa seçimi olacaktır. Milli duruşumuzun adı vefa olacaktır. Bu vefa bugünden yarına çizeceğimiz kutlu istikamet olacaktır, Kızıl elma olacaktır."

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
Muharrem İnce: İspatlamazsam namerdim/ Ek fotoğraflarMuharrem İnce: İspatlamazsam namerdim/ Ek fotoğraflar
Diyarbakır'da, 'Her okula bir avukat' projesi toplantısıDiyarbakır'da, 'Her okula bir avukat' projesi toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhur Erkan Akçay itifak MHP Milletvekili seçim

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.