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"24 Haziran'a az kaldı biraz daha gayret"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Sizlerin yeni sistemde bilgili, tecrübeli bir lideri iş başına getirmeniz bu hizmetlerin devam edeceği anlamına geliyor"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sizlerin yeni sistemde bilgili, tecrübeli bir lideri iş başına getirmeniz bu hizmetlerin devam edeceği anlamına geliyor." dedi.

Tüfenkci, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda üretici ve esnafla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik AK Parti olarak başlattıkları inşa, imal ve ihya çalışmalarının sürmesi gerektiğini bildirdi.

Tüfenkci, ülkenin daha da büyümesi gerektiğinin altını çizerek her yıl 1 milyon yeni insana iş ve aş bulunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin geçen yıl 7,4 büyüme rakamını yakaladığını ve bu senenin ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürdüklerini anımsatan Tüfenkci, "Sizlerin yeni sistemde bilgili, tecrübeli bir lideri iş başına getirmeniz bu hizmetlerin devam edeceği anlamına geliyor. Bu noktada her bir kardeşimizin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor 24 Haziran'a az kaldı." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan seçileceğini ifade etti.

- TMO kayısı alımı yapacak.

Malatya'da kayısının çok önemli olduğunu hatırlatan Tüfenkci, ürün için lisanslı depoyu hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Tüfenkci, lisanslı deponun alelade bir şey olmadığına değinerek, şöyle devam etti:

"Belli bir standardı olan, belli derecede kayısı tutan, laboratuvarlarda sınıflandıran ve koyduğunuz kayısı karşılığı bir belge verilen ve bunu ürün ihtisas borasına kot ettirdiğinizde dünyanın her yerinde alınıp satılabilen bir ürün olacak. Tüccar da aldığında torbalarla almayacak, ürün orada kalacak lazım olduğunda oradan alacak. Üretici hiçbir ücret ödemeyecek. Bununla kredi almak istiyorsa onun faizini de devlet verecek. En önemlisi o depo olduğunda Tarım Mahsulleri Ofisi tıpkı fındıkta olduğu gibi alım yapacak. Dolayısıyla vatandaşımız tüccarın eline esir olamayacak. "

- MASKİ ziyareti

Tüfenkci daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (MASKİ) ziyaret ederek, genel müdürlük görevine atanan Ertan Mumcu'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

MASKİ'nin kısa zamanda kent için çok önemli ve ciddi hizmetler yaptığını aktaran Tüfenkci, kurumun yaklaşık 350 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakan Tüfenkci, kurumun sadece şehir merkezi değil tüm ilçelere de hizmet götürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem su hem kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi dahil olmak üzere ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımların büyük bir kısmı da yerin altında olduğu için Malatyalı hemşehrilerimizin büyük bir kısmı çalışmalar sırasındaki tozdan ve topraktan dolayı haberdar oldu. MASKİ bu anlamıyla şimdiye kadar çok ciddi bir yatırım hamlesi yaptı."

Tüfenkci, daha sonra MASKİ çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

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