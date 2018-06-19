"24 Haziran'a az kaldı biraz daha gayret"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sizlerin yeni sistemde bilgili, tecrübeli bir lideri iş başına getirmeniz bu hizmetlerin devam edeceği anlamına geliyor." dedi. Tüfenkci, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda üretici ve esnafla sohbet etti, talep ve önerileri dinledi. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik AK Parti olarak başlattıkları inşa, imal ve ihya çalışmalarının sürmesi gerektiğini bildirdi. Tüfenkci, ülkenin daha da büyümesi gerektiğinin altını çizerek her yıl 1 milyon yeni insana iş ve aş bulunması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin geçen yıl 7,4 büyüme rakamını yakaladığını ve bu senenin ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürdüklerini anımsatan Tüfenkci, "Sizlerin yeni sistemde bilgili, tecrübeli bir lideri iş başına getirmeniz bu hizmetlerin devam edeceği anlamına geliyor. Bu noktada her bir kardeşimizin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor 24 Haziran'a az kaldı." diye konuştu. Bakan Tüfenkci 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan seçileceğini ifade etti.

- TMO kayısı alımı yapacak. Malatya'da kayısının çok önemli olduğunu hatırlatan Tüfenkci, ürün için lisanslı depoyu hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Tüfenkci, lisanslı deponun alelade bir şey olmadığına değinerek, şöyle devam etti: "Belli bir standardı olan, belli derecede kayısı tutan, laboratuvarlarda sınıflandıran ve koyduğunuz kayısı karşılığı bir belge verilen ve bunu ürün ihtisas borasına kot ettirdiğinizde dünyanın her yerinde alınıp satılabilen bir ürün olacak. Tüccar da aldığında torbalarla almayacak, ürün orada kalacak lazım olduğunda oradan alacak. Üretici hiçbir ücret ödemeyecek. Bununla kredi almak istiyorsa onun faizini de devlet verecek. En önemlisi o depo olduğunda Tarım Mahsulleri Ofisi tıpkı fındıkta olduğu gibi alım yapacak. Dolayısıyla vatandaşımız tüccarın eline esir olamayacak. " - MASKİ ziyareti Tüfenkci daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (MASKİ) ziyaret ederek, genel müdürlük görevine atanan Ertan Mumcu'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.