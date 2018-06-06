HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran'a kadar aralıksız çalışacaklarını söyledi.

Temelli, partisinin Adıyaman il teşkilatınca Sakarya Caddesi'ndeki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçim çalışmaları kapsamında gittiği tüm illerde insanların işsizlik ve yoksulluktan yakındığını ifade etti.

Bu nedenle 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemli olduğunu belirterek, partisine oy isteyen Temelli, "Çoğu gitti azı kaldı. 24 Haziran'a kadar aralıksız çalışacağız. Bunlar anladılar gideceklerini 'Vakit gitme vakti' diyorlar. Tütün sorununu çözeceklermiş. Ne zaman? 24 Haziran'dan sonra çözeceklermiş. Bunların işi gücü pazarlık. Bu düzen değişmeli. Üreten bizsek yöneten de biz olmalıyız." diye konuştu.

Temelli, Türkiye'deki emekçilerin sorununu emekçilerin, kadınların sorunlarını kadınların, çiftçinin sorunlarını da çiftçilerin çözmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

