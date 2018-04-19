"24 Haziran'da demokrasi şöleni yaşatmak için çalışacağız"

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimiyle ilgili, ''24 Haziran'da ülkemize demokrasi şöleni yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Tüzün, yazılı açıklamasında, seçimlerin demokrasilerde çözümün anahtarı ve sorunlardan kurtulmanın çıkış kapısı olduğunu belirtti.

''Yıllardan beri bıkmadan usanmadan söylemeye devam ettik. Türkiye kötü yönetiliyor. Hak, hukuk kalmadı. Adalet tarafsızlığını yitirdi. Eğitimde Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinden uzaklaşıldı." değerlendirmesinde bulunan Tüzün, dış politikada batağa saplanıldığını, "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesinden uzaklaşılıp, hayallere dalındığını, bütün komşularla kavgalı hale gelindiğini ve ekonominin tepe taklak edildiğini savundu.

Milli iradenin temsilcisi TBMM'ye bile danışmadan iki kişinin 24 Haziran'da seçim kararı aldığını bildiren Tüzün, şunları kaydetti:

"Bu bir 'kap kaç' seçimidir. Daha düne kadar erken seçim isteyenleri vatan haini ilan edenler, erken seçimi geri kalmışlık olarak görenler, seçimlere 18 ay varken şimdi bir anda seçim diyorlar.

Biz her zaman olduğu gibi seçime hazırız. 24 Haziran'da ülkemize demokrasi şöleni yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız. Seçimin temel unsuru adil ve güvenli olmasıdır. Özgür ve adil seçim için, güzel aydınlık günler için, Cumhuriyet ilkelerine, Atatürk ilkelerine bağlı tüm duyarlı vatandaşlarımızla iş birliği, güç birliği yapacağız. Türkiye, 24 Haziran'da huzurlu, mutlu, adaletli bir geleceğe yürüyecek. Şimdi seferberlik zamanıdır, şimdi 'sen ben' demeden kol kola girme zamanıdır. 24 Haziran ülkemiz için demokrasi bayramı olacaktır.''