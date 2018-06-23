SİİRT (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak, "Kimse bizi bize düşman edemeyecek. Bu devlet Türklerin olduğu kadar Kürtlerindir. 24 Haziran’da devletimize sahip çıkacağız. Devletimizi yabancılara yedirmeyeceğiz." dedi.

Sancak, Siirt'in Kurtalan İlçe Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen programda, Kürtlerin bu devletin kurucu unsurlarından biri ve bunun tarihi bir gerçek olduğunu söyledi.

Vatanın kurtarılması için kurtuluş mücadelesinde birçok Kürt'ün şehit olduğunu kaydeden Sancak, bir ve kardeş olduklarını belirtti.

"Dağlarımıza barış geldiğinde burası envai çeşit madenlerle coşacak ve dünya maden merkezi haline gelecek. Mezopotamya'da kuracağımız gıda üssü bütün insanlığı besleyecek. Bu güzelim dağlarımızda dünyanın en güzel tabiat ve kış turizmi yapılacak. Gençlerimiz işsizlikten kurtulacaklar." ifadelerini kullanan Sancak, şöyle devam etti:

"Hayalimiz çok ve bunları geçmişte hayal ettiğimiz gibi mutlaka gerçekleştireceğiz. 100 yıl önce emperyalistler bizleri düşman etmek için oyunlar kurdular. 20 yıl önce bir lider çıktı ve 'Kürtler benim öz kardeşimdir' diyerek herkesi kucakladı. Kimse bizi bize düşman edemeyecek. Bu devlet Türklerin olduğu kadar Kürtlerindir. 24 Haziran'da devletimize sahip çıkacağız. Devletimizi yabancılara yedirmeyeceğiz."