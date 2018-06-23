HABER

"24 Haziran'da devletimize sahip çıkacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak: - "Kimse bizi bize düşman edemeyecek. Bu devlet Türklerin olduğu kadar Kürtlerindir. 24 Haziran'da devletimize sahip çıkacağız. Devletimizi yabancılara yedirmeyeceğiz"

SİİRT (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Sancak, "Kimse bizi bize düşman edemeyecek. Bu devlet Türklerin olduğu kadar Kürtlerindir. 24 Haziran’da devletimize sahip çıkacağız. Devletimizi yabancılara yedirmeyeceğiz." dedi.

Sancak, Siirt'in Kurtalan İlçe Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen programda, Kürtlerin bu devletin kurucu unsurlarından biri ve bunun tarihi bir gerçek olduğunu söyledi.

Vatanın kurtarılması için kurtuluş mücadelesinde birçok Kürt'ün şehit olduğunu kaydeden Sancak, bir ve kardeş olduklarını belirtti.

"Dağlarımıza barış geldiğinde burası envai çeşit madenlerle coşacak ve dünya maden merkezi haline gelecek. Mezopotamya'da kuracağımız gıda üssü bütün insanlığı besleyecek. Bu güzelim dağlarımızda dünyanın en güzel tabiat ve kış turizmi yapılacak. Gençlerimiz işsizlikten kurtulacaklar." ifadelerini kullanan Sancak, şöyle devam etti:

"Hayalimiz çok ve bunları geçmişte hayal ettiğimiz gibi mutlaka gerçekleştireceğiz. 100 yıl önce emperyalistler bizleri düşman etmek için oyunlar kurdular. 20 yıl önce bir lider çıktı ve 'Kürtler benim öz kardeşimdir' diyerek herkesi kucakladı. Kimse bizi bize düşman edemeyecek. Bu devlet Türklerin olduğu kadar Kürtlerindir. 24 Haziran'da devletimize sahip çıkacağız. Devletimizi yabancılara yedirmeyeceğiz."

AK Parti Siirt milletvekili adayı Sadettin Sabaz da 1980'li yıllarda konuşulması yasak olan Kürtçenin bugün 24 saat devletin televizyonunda TRT Kürdi kanalında verildiğini söyledi.

Sabaz, "Onun için başkalarının sözüne kanmayın. Kürt meselesinin tek çözümü AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımızı devirmek için olmadık dedikodular olmadık ayak oyunları oldu ama Allah'a şükür bunların hepsiyle mücadelede başarıyla çıktı. Onun için bu seçimde mutlak suretle Cumhurbaşkanımıza oy verin. Bu seçimde çocuklarınızın geleceği için oy verin. Güvene oy verin." diye konuştu.

Programa, AK Parti Siirt milletvekili adayları Osman Ören ve Lokman Özcan, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Bakan Yılmaz: Hasta ve engelliler evde oy kullanabilecekBakan Yılmaz: Hasta ve engelliler evde oy kullanabilecek
İzmir'de, Anavatan Partisi'nden İnce'ye ve Millet İttifakı'na destekİzmir'de, Anavatan Partisi'nden İnce'ye ve Millet İttifakı'na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konser

En Çok Okunan Haberler

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.