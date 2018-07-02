"24 Haziran'da dünyaya önemli bir mesaj verdik"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "24 Haziran'da milletimizin sayesinde biz güçlü bir şekilde dedik ki, 'ey dünya istediğin kadar oyun kur, istediğin kadar ayak oyunu yap, istediğin kadar içimizdeki veya dışımızdaki hainleri kullan, biz güçlü bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz' bu önemli bir mesajdı." dedi. Arslan, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Digor ilçesini ziyaret ederek AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. 24 Haziran seçimlerinin huzur ortamında gerçekleştiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Bu bölgeleri yangın yerine çevirmek isteyenler, bu bölgelerde terör koridoru oluşturmak isteyenler, terör ülkeleri oluşturmak isteyenler ve bunun üzerinden de Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin ellerini ovuşturarak 24 Haziran'da 'evet bu sefer Recep Tayyip Erdoğan gidecek, bu sefer AK Parti gidecek, biz bu coğrafyada istediğimiz gibi at oynatacağız' diyenlere inat, 24 Haziran seçimlerinde ülkemiz insanı öncelikli Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkmış ve yüzde 53'e yakın çok önemli bir oy almıştır."

- "Dünyaya 'güçlü yürüyüşümüzü sürdüreceğiz' mesajı verdik" Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayarak, desteklerinden dolayı Türk milletine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13'üncü seçimden de güçlenerek çıktığını söyleyen Arslan, "Güçlenen Türkiye'yle birlikte liderimizin sözü dünyada daha çok geçerli hale geldi. Cumhurbaşkanımız 'dünya beşten büyüktür' dedi. 24 Haziran'da milletimizin sayesinde biz güçlü bir şekilde dedik ki, 'ey dünya istediğin kadar oyun kur, istediğin kadar ayak oyunu yap, istediğin kadar içimizdeki veya dışımızdaki hainleri kullan, biz güçlü bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz' bu önemli bir mesajdı." diye konuştu. - Bakan Arslan, asfalt döktü Arslan, daha sonra beraberindekilerle Kars'a geçerek Vali Rahmi Doğan ile Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan yol çalışmasını inceledi. Karayolları işçileriyle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi alan Arslan, asfalt dökme makinesine binerek bir süre kullandı, asfalt döktü. Ardından Kars Valiliği'ne geçerek Vali Doğan ile görüşen Arslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin sakin ve huzurlu bir ortamda gerçekleştiğine işaret etti.

- "Dış güçlerin beklentilerini boşa çıkaran milletimize teşekkür ediyorum" Güvenlik güçlerinin il merkezlerinde, ilçelerde ve köylerde çok başarılı bir şekilde görev yaptığını anlatan Arslan, şunları söyledi: "Kars'ta da seçimlerin huzurlu bir şekilde geçmiş olmasını sağlayan, gerek dış güçlerin, gerek içeride onların maşalarının ülkeyi 'kaos, karışıklık, kargaşa bekliyor' dualarını ve beklentilerini boşa çıkaran milletimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir oranla seçilmiş olması, ilk turda seçilmiş olması ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini inşallah 9 Temmuz itibariyle kuracak ve çok daha pratik, hızlı bir şekilde ülkemize, insanımıza hizmet edecek olması önemli." Arslan, Cumhur İttifakı olarak Meclis'e oldukça güçlü gideceklerini ifade ederek, sadece Kars milletvekili olarak değil ülkeye hizmet için Meclis'e gideceklerini aktardı. - "Dış güçlere hep beraber ders verdik" Türkiye'den medet uman mağdur ve mazlum milletlere de hizmet etmeye devam edeceklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti: