"24 Haziran'da en iyi sonucu alacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "24 Haziran 2018 günü en iyi şekilde sonuçlar alacağımıza, teşkilatlarımızla beraber tüm ekibimizle yürekten inanıyoruz." dedi.

Karacan, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerine söyledi.

Tüm illerin seçime hazır olduğunu vurgulayan Karacan, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm kongrelere katılım yapıldı. Türkiye'de iki ilimizin, büyükşehirlerimizin iki kongresi kalmıştı. Geriye kalan kongrelerimiz bitmişti. Teşkilatlarımız seçime hazır, diri ve heyecanlı, motivasyonlu bir şekilde seçime en hazır parti olarak yolumuza devam edeceğiz. 24 Haziran 2018 günü en iyi şekilde sonuçlar alacağımıza, teşkilatlarımızla beraber tüm ekibimizle yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Karacan, hızlı, aktif, dinamik, sahayı bilen, halkıyla hemhal olan, onların derdini dinleyen teşkilatlara sahip olduklarını vurgulayarak, "Sadece ana kademe değil, gençlik kolları, kadın kolları, tüm ilçe teşkilatlarımızla beraber seçime hazır vaziyette yolumuza devam edeceğiz. İnşallah güzel hizmetlere vesile oluruz." ifadelerini kullandı.