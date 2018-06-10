HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"24 Haziran'da ikinci bir bayram gerçekleştireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Önümüzde 15 Haziran'da bir bayram var, inşallah 24 Haziran'da da ikinci bir bayram gerçekleştireceğiz" - "Milletimize önümüzdeki 5 yıl daha hizmet etmek istiyoruz. Bunun için de 'Sizin onayınıza talibiz' dedik. Bu konuda da güzel bir teveccüh gördük. Bu da bizi mutlu etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Önümüzde 15 Haziran'da bir bayram var, inşallah 24 Haziran'da da ikinci bir bayram gerçekleştireceğiz." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve teşkilat üyeleriyle Nurhak ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. İlçeye girişinde konvoyla karşılanan Ünal, seçim bürosu önünde bekleyen vatandaşları selamladı, tek tek görüştü.

Vatandaşlara 24 Haziran'daki seçimin önemini anlatan Ünal, esnafa da ziyarette bulundu.

Kahvehanelerde vatandaşlarla da sohbet eden Ünal, seçimlerde destek istedi, Kadir Gecelerini tebrik etti.

- "Güzel bir teveccüh gördük"

Mahir Ünal, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gittiği ilçelerde çok büyük bir coşkuyla karşılaştıklarını, çok büyük bir katılımın olduğunu söyledi.

Gittiği yerlerde gördüğü heyecan ve desteğin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ünal, "24 Haziran ve sonrasında yeni yönetim modelinin hayata geçecek olması, bütün insanımızda büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Önümüzde 15 Haziran'da bir bayram var, inşallah 24 Haziran'da da ikinci bir bayram gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ın her yerinin çok güzel olduğunu, Nurhak'ta da büyük bir coşku bulunduğunu ifade eden Ünal, farklı siyasi görüşlerden olsa bile oturup herkesle konuştuklarını anlattı.

''Geçen 7 yılda Nurhak ne istediyse biz hepsini yaptık.'' diyen Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nurhak 'yol' dedi yaptık, 'kanalizasyon' dedi yaptık, 'kilit parke' dedi yaptık, 'kapalı spor salonu' dedi, onu yaptık. Banka şubesinin gelmesi istendi, o geldi. Meslek yüksekokulu.. Bizden Nurhak ne istediyse hepsini yerine getirdik. Milletimize önümüzdeki 5 yıl daha biz size hizmet etmek istiyoruz. Bunun için de 'Sizin onayınıza talibiz.' dedik. Bu konuda da güzel bir teveccüh gördük. Bu da bizi mutlu etti."

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)Kılıçdaroğlu: YÖK'ü kaldıracağız (2)
Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınızAkşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş Nurhak seçim

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Bella Thorne'nun göğsü açıldı, kılları olay oldu

Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır

Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İsmail Kahraman helallik istedi!

İsmail Kahraman helallik istedi!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

Muharrem İnce'den sürpriz ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.