"24 Haziran'da ikinci bir bayram gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Önümüzde 15 Haziran'da bir bayram var, inşallah 24 Haziran'da da ikinci bir bayram gerçekleştireceğiz." dedi.
Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve teşkilat üyeleriyle Nurhak ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. İlçeye girişinde konvoyla karşılanan Ünal, seçim bürosu önünde bekleyen vatandaşları selamladı, tek tek görüştü.
Vatandaşlara 24 Haziran'daki seçimin önemini anlatan Ünal, esnafa da ziyarette bulundu.
Kahvehanelerde vatandaşlarla da sohbet eden Ünal, seçimlerde destek istedi, Kadir Gecelerini tebrik etti.
- "Güzel bir teveccüh gördük"
Mahir Ünal, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gittiği ilçelerde çok büyük bir coşkuyla karşılaştıklarını, çok büyük bir katılımın olduğunu söyledi.
Gittiği yerlerde gördüğü heyecan ve desteğin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ünal, "24 Haziran ve sonrasında yeni yönetim modelinin hayata geçecek olması, bütün insanımızda büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Önümüzde 15 Haziran'da bir bayram var, inşallah 24 Haziran'da da ikinci bir bayram gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş'ın her yerinin çok güzel olduğunu, Nurhak'ta da büyük bir coşku bulunduğunu ifade eden Ünal, farklı siyasi görüşlerden olsa bile oturup herkesle konuştuklarını anlattı.
''Geçen 7 yılda Nurhak ne istediyse biz hepsini yaptık.'' diyen Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Nurhak 'yol' dedi yaptık, 'kanalizasyon' dedi yaptık, 'kilit parke' dedi yaptık, 'kapalı spor salonu' dedi, onu yaptık. Banka şubesinin gelmesi istendi, o geldi. Meslek yüksekokulu.. Bizden Nurhak ne istediyse hepsini yerine getirdik. Milletimize önümüzdeki 5 yıl daha biz size hizmet etmek istiyoruz. Bunun için de 'Sizin onayınıza talibiz.' dedik. Bu konuda da güzel bir teveccüh gördük. Bu da bizi mutlu etti."
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