"24 Haziran’da milletimiz yine Türkiye’nin önünü açacak"

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimiz en zor zamanlarda vermiş olduğu kararlarla ülkemizin önünü açtı. İnşallah biz inanıyoruz 24 Haziran’da da milletimiz yine Türkiye’nin önünü açacak." dedi. Sarıeroğlu, Aladağ Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Mahalleliyle tek tek tokalaşan Sarıerdoğlu, daha sonra vatandaşlara yemek dağıttı. Kadınlar da yaptıkları yemekleri Sarıeroğlu’na ikram etti. Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, 16 yıldır Türkiye’yi ilmik ilmik işlediklerini belirterek, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Türkiye’nin yeni bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye’nin artık daha hızlı koşması, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alması, daha da hızlı kalkınması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini geçtiğimiz sene oyladık. Şimdi 24 Haziran’da bu 'Evet'in uygulamasını yaşayacağız. Türkiye’nin şaha kalması, daha da büyümesi, pırıl pırıl çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe kavuşması, kadınlarımızın daha güçlü olması, engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında daha aktif olmasıyla ilgili olarak yeni bir sürecin başlangıcı olacak inşallah."

- "Büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var" Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne çıkan engellere rağmen milletine hizmet etme aşkından vazgeçmediğini ve Türkiye’nin 16 yılda çağ atlamasına vesile olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Yeni süreçte daha güçlü bir destekle inşallah yolumuza devam etme konusunda sizlerin desteğini bekliyoruz. Ülkemiz için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Ecdadımızdan bize miras olan milli mücadele ruhuyla nasıl 15 Temmuz’da vatanımıza milletimize, bayrağımıza sahip çıktıysak, 24 Haziran da aynı şey. Vatana, bayrağa, ezana, millete sahip çıkmakla aynı şey. Etrafımız ateş çemberi, düşmanlarımız pusuda. En ufak bir açıkta Türkiye’ye yönelik kirli oyunlarını, kirli tuzaklarını kurmak istiyorlar. Milletimiz en zor zamanlarda vermiş olduğu kararlarla ülkemizin önünü açtı. İnşallah biz inanıyoruz 24 Haziran’da da milletimiz yine Türkiye’nin önünü açacak." Emeklilerin bayram ikramiyelerini aldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, "Bir sürü algı operasyonu yapıyorlar. Televizyonlarda bu işi gölgelemeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar gölgeleyemeyecekler. İnşallah biz çok daha güzellerini yapacağız. 16 sene önce emekli maaşını ödeyemeyen bir Türkiye’ydik. 16 sene önce emeklilerinin maaşını ödemek için IMF kapılarında sıra bekleyen bir Türkiye’ydik ama Allah’a hamdolsun bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’de kasamız dolu, hazinemiz, ekonomimiz güçlü. 12 milyon 400 bin emekliye iki bayram ikramiyesi verebilecek Türkiye haline gelmiş durumdayız. Sizlerden bu Türkiye’ye sahip çıkmanızı gönülden rica ediyorum." diye konuştu.