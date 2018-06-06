AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi artık millet hem hükümeti seçecek hem Meclisi seçecek. 16 yıllık mücadelemiz bizim bir diriliş mücadelemizdi. Şimdi 24 Haziran’da şahlanış ve yükseliş dönemi başlayacak." dedi.

Ünal, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatınca Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nda verilen iftarda yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin AK Parti teşkilatları için kritik bir seçim olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümeti olarak 16 yıl boyunca sistemin gücüyle yollarına devam ettikleri belirten Ünal, her 2 yılda bir seçime gitmek zorunda kaldıklarını çünkü her kriz yaşadığında milleti yardıma çağırıp sandığı milletin önüne koyduklarını söyledi.

Ünal, "Şimdi sistemi değiştirdikten sonra Türkiye Allah'ın izniyle hem siyasetin hem de sistemin gücüyle yoluna devam edecek. Yani çift kanatlı yoluna devam edecek. Şimdi artık millet hem hükümeti seçecek hem meclisi seçecek. 16 yıllık mücadelemiz bizim bir diriliş mücadelemizdi. Şimdi 24 Haziran’da şahlanış ve yükseliş dönemi başlayacak ve bunu sizler yapacaksınız." diye konuştu.