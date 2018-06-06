AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şimdi artık millet hem hükümeti seçecek hem Meclisi seçecek. 16 yıllık mücadelemiz bizim bir diriliş mücadelemizdi. Şimdi 24 Haziran’da şahlanış ve yükseliş dönemi başlayacak." dedi.
Ünal, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatınca Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nda verilen iftarda yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin AK Parti teşkilatları için kritik bir seçim olduğunu ifade etti.
AK Parti hükümeti olarak 16 yıl boyunca sistemin gücüyle yollarına devam ettikleri belirten Ünal, her 2 yılda bir seçime gitmek zorunda kaldıklarını çünkü her kriz yaşadığında milleti yardıma çağırıp sandığı milletin önüne koyduklarını söyledi.
Ünal, "Şimdi sistemi değiştirdikten sonra Türkiye Allah'ın izniyle hem siyasetin hem de sistemin gücüyle yoluna devam edecek. Yani çift kanatlı yoluna devam edecek. Şimdi artık millet hem hükümeti seçecek hem meclisi seçecek. 16 yıllık mücadelemiz bizim bir diriliş mücadelemizdi. Şimdi 24 Haziran’da şahlanış ve yükseliş dönemi başlayacak ve bunu sizler yapacaksınız." diye konuştu.
Mahir Ünal, şunları kaydetti:
"Bu sistem 1950'lerin, 1960'ların şartlarına göre oluşturulmuş. Soğuk savaş yıllarının bir sisteminden bahsediyoruz. Oysa dünya değişti. Berlin duvarı yıkıldı, Sovyetler Birliği yıkıldı. Küreselleşme dediğimiz tek kutuplu süreç başladı. O yüzden Türkiye'nin 21. yüzyılda ayağa kalkıp lideriyle, milletiyle beraber büyük iddiaları olacaksa bunu gerçekleştirmek için güçlü bir hükümet sistemine ihtiyaç vardı. Bize bu değişikliği yaptırmamak için her şeyi yaptılar. Bu ülkede 2005'te, 2006'da darbe girişimleri yaşandı. Bu ülkede Cumhuriyet mitingleri yaşadık. 'Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz' dediler. Yetmedi kapatma davası açtılar. 27 Nisan e-muhtırasını yaşadık. Yetmedi geziyi yaşadık. Yetmedi 17-25 Aralık yargı darbesini yaşadık ve en son olarak 15 Temmuz işgal girişimini yaşadık. Bütün bunlar ortaya koydu ki biz bu sistemi değiştirmeden devleti şeffaf ve devleti vatandaşa hizmetkar olan sisteme dönüştürmeden milletin istediği gibi olmayacak."
AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu'nun konuşmasının ardından Mahir Ünal, iftara katılan vatandaşlarla sohbet etti.
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