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"24 Haziran'da sandıklarda manşeti bu millet atacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 02:16 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "İngiltere'de, Almanya'da, bazı ülkelerde demokrasiden nasibini almamışlar manşetler atıyor. Ne diyorlar? 'Erdoğan demokrat değil, gitmeli' diyorlar, Türkçe manşet atıyorlar" - "Onlara buradan sesleniyorum, 24 Haziran'da sandıklarda manşeti bu millet atacak. 'Recep Tayyip Erdoğan bir daha kazandı' diyecek" - "Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu kader seçimidir. O yüzden Türkiye'nin güçlü olması, çocuğumuzun geleceği, huzurumuz için istikrarın adresi, huzurun teminatı olan AK Parti'ye oy vermeye çağrıda bulunuyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İngiltere'de, Almanya'da, bazı ülkelerde demokrasiden nasibini almamışlar manşetler atıyor. Ne diyorlar Erdoğan demokrat değil, gitmeli diyorlar. Türkçe manşet atıyorlar. Ama onlara buradan sesleniyorum, 24 Haziran'da sandıklarda manşeti bu millet atacak. Recep Tayyip Erdoğan bir daha kazandı diyecek." dedi.

Gül, partisinin Nizip ilçesindeki seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde sağlık, ulaşım, eğitim ve adalette rekor işler yapıldığını belirterek, bu hizmetlerin süreceğini söyledi.

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, FETÖ'nün, PKK'nın, içeriden ve dışarıdan lobilerin, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istemediklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"İngiltere'de, Almanya'da, bazı ülkelerde demokrasiden nasibini almamışlar manşetler atıyor. Ne diyorlar? 'Erdoğan demokrat değil, gitmeli' diyorlar. Türkçe manşet atıyorlar. Ama onlara buradan sesleniyorum, 24 Haziran'da sandıklarda manşeti bu millet atacak. 'Recep Tayyip Erdoğan bir daha kazandı' diyecek. Türkçe'yi öğrenmeye başladı ya onlar. 24 Haziran'da 'Recep Tayyip Erdoğan bir daha galip geldi, Türkiye bir daha galip geldi' diye manşeti siz attıracaksınız onlara. İngiltere'ye, Almanya'ya, İsviçre'ye, Amerika'ya manşetleri, gazetelere, dergilere siz attıracaksınız."

- "Millet Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmez"

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke sevdalısı bir lider olduğuna dikkati çekerek, iç ve dış mihrakların, 16 yıldır hizmet etmesini engellemek için her yolu denediklerini kaydetti.

Parti kapatmadan 17-25 Aralık'a kadar birçok yolun denendiğini anlatan Gül, "Sokakları karıştırdılar. 17-25 Aralık yargı darbesi yapmaya çalıştılar. Gezi olaylarıyla Türkiye'yi karıştırmaya çalıştılar. Yetmedi F-16'larıyla, tanklarıyla 15 Temmuz'u yaptılar. İster tankınızla ister topunuzla gelin, bu millete hiçbir şey sökmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmez. Seçimle gelmiş Adnan Menderes'i idam sehpasına götürenler, Recep Tayyip Erdoğan'ı da hükümetten indirmeye çalıştılar. Ama bu millet adamına, kendi geleceğine, devletine ve istikrarına sahip çıktı." diye konuştu.

Meselenin parti meselesi değil, memleket meselesini olduğunu vurgulayan Gül, 24 Haziran'ın kader seçimi olduğunun altını çizdi.

- "24 Haziran kader seçimidir"

Gül, seçimlerde iki oy kullanılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye davet ediyorum. Meclis'te daha güçlü olmak için AK Parti'ye oy vermeye davet ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu kader seçimidir. O yüzden Türkiye'nin güçlü olması, çocuğumuzun geleceği, huzurumuz için istikrarın adresi, huzurun teminatı olan AK Parti'ye oy vermeye çağrıda bulunuyoruz. Çünkü AK Parti kucakladı, 'analar ağlamasın' dedi. 'Çocuklar dağa değil okula gitsin, silah değil kalem alsın' dedi. 'Huzurumuz artsın' dedi. Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'siyle 80 milyonun kardeşliğinin teminatı AK Parti'dir. Bu teminata siz sahip çıkacaksınız. Bugün Nizip, Gaziantep ve Türkiye'ye hizmet için bir oyun dahi değerli olduğu seçimdir. Bizi desteklemeniz konusunda inancımız tamdır."

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Haziran'da kente geleceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Gül, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti'den AK Parti'ye geçen üyelere rozet taktı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ak parti Gaziantep Nizip seçim

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