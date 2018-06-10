GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İngiltere'de, Almanya'da, bazı ülkelerde demokrasiden nasibini almamışlar manşetler atıyor. Ne diyorlar Erdoğan demokrat değil, gitmeli diyorlar. Türkçe manşet atıyorlar. Ama onlara buradan sesleniyorum, 24 Haziran'da sandıklarda manşeti bu millet atacak. Recep Tayyip Erdoğan bir daha kazandı diyecek." dedi.

Gül, partisinin Nizip ilçesindeki seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde sağlık, ulaşım, eğitim ve adalette rekor işler yapıldığını belirterek, bu hizmetlerin süreceğini söyledi.

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, FETÖ'nün, PKK'nın, içeriden ve dışarıdan lobilerin, 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istemediklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"İngiltere'de, Almanya'da, bazı ülkelerde demokrasiden nasibini almamışlar manşetler atıyor. Ne diyorlar? 'Erdoğan demokrat değil, gitmeli' diyorlar. Türkçe manşet atıyorlar. Ama onlara buradan sesleniyorum, 24 Haziran'da sandıklarda manşeti bu millet atacak. 'Recep Tayyip Erdoğan bir daha kazandı' diyecek. Türkçe'yi öğrenmeye başladı ya onlar. 24 Haziran'da 'Recep Tayyip Erdoğan bir daha galip geldi, Türkiye bir daha galip geldi' diye manşeti siz attıracaksınız onlara. İngiltere'ye, Almanya'ya, İsviçre'ye, Amerika'ya manşetleri, gazetelere, dergilere siz attıracaksınız."