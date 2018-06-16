Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 24 Haziran'da vesayetin bütün kanallarını kesmiş olacağız. İkinci olarak darbeci zihniyeti tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Koalisyonlu yılları tozlu raflara koyacağız." dedi. Çavuşoğlu, Bursa Muşlular Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğindeki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişe göre daha güçlü olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü dönemini yaşadığını belirten Hakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti. "Şu ana kadar yapılan bütün saldırılar, tuzaklar, tezgahlar, bize 'bana mısın?' dememiştir. Canımız acımıştır, sıkıntılar görmüşüzdür. Zaman zaman üzülmüşüzdür ama ülkemiz ve milletimiz bütün unsurlarıyla beraber 780 bin kilometrekarelik vatan coğrafyasında yaşayan bütün insanımız çok güçlü durumdayız. Biz yola çıkarken 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Aslında bu bizim medeniyetimizin nüvesidir. Bizim bu konudaki düsturumuz Medine Vesikası'na dayanır." - "Keşke biraz da bizden öncekiler yapsaydı da şimdi daha iyi olsaydık"

Daha sonra Memur-Sen Bursa Şubesine geçen Çavuşoğlu, 2002 yılından önceki 16 yılın yıllık enflasyon ortalamasının yüzde 70 olduğunu belirterek, bu rakamın şu an yüzde 10'a düştüğünü bildirdi. Türkiye'nin son 16 yılda 5,7 ortalamayla büyüdüğünü anlatan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye bizden önceki yıllarda ise 4,7 ortalamayla büyüdü. Aradaki bir puanlık fark neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Türkiye eğer bizden önce de bir puan daha fazla ortalamayla büyüseydi, şu anda dünyanın 7'nci büyük ekonomisi olacaktı. Eğitime yıllık 8,7 milyar liralık bir pay ayırıyorduk, şu anda 130 milyar. Sağlıkta 18,7'ydi şimdi 117 milyar. Bunlar hep bu milletin özüne ve gerçeğine dönmesiyle, kalkınmasıyla oldu. Biz geldiğimizde bütçe açığımız yüzde 12'ydi. Şu anda yüzde 1,5. Gelişmiş ülkelerdeki bütçe açığı yüzde 4,4. Biz başarılıyız, kim ne derse desin. Keşke biraz da bizden öncekiler yapsaydı da şimdi daha iyi olsaydık." - "Sen millet iradesine saygı duyacaksın" Birilerinin geçmişe özlem duyduğunu, vesayetli yılları özlediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Sen millet iradesine saygı duyacaksın. Aslında parlamenter sisteme dönüş özlemi taşımıyorlar. Daha önceki sistemde zinde güçler devreye giriyor, her 10 yılda bir ya muhtıra veriyor, ya darbe yapıyordu. İktidarın ucundan da biraz pay veriyorlardı. Milletten ümidi kalmamış, bir türlü millet tarafından seçilemeyeceğini anlayan bu güruh 'Oradan olur da iktidardan biraz pay alırız' diye düşünüyorlar. Halen o özlemi taşıyorlar. O, 'Apoletini sökeceğim' dediği komutanımız var ya bizim. Neyin özlemidir o biliyor musunuz? Onun terörle mücadelesine karşı duyulan bir öfkedir. İkinci olarak da bunlar alışmışlar tabii asker görünce el pençe duracak, önünü ilikleyecek siyasilere. Parmak sallayacak, ayar verecek, dipçiği gösterince şapkasını alıp kaçacak. Alışmışlar bunlar ama artık öyle yok.