IHAAW152152-SIY/23-04-2018
- 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya’da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığına nota gönderildi.
23.04.2018 15:21:52 TSI
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