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24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya’da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığına nota gönderildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 15:28 | Son Güncelleme

IHAAW152152-SIY/23-04-2018 - 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya’da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığına nota gönderildi. 23.04.2018 15:21:52 TSI NNNN

IHAAW152152-SIY/23-04-2018

- 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle Almanya’da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığına nota gönderildi.

23.04.2018 15:21:52 TSI
NNNN

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