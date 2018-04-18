24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulunun son olarak açıkladığı seçime katılacak siyasi partiler arasında yer alıyoruz. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere Büyük Birlik Partisi tüm yetkili organları, kurulları ile hazırdır." ifadesini kullandı.

BBP'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklamasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyen Destici, "Hayırlı uğurlu olsun. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak Yüksek Seçim Kurulunun son olarak açıkladığı seçime katılacak siyasi partiler arasında yer alıyoruz. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere Büyük Birlik Partisi tüm yetkili organları, kurulları ile hazırdır." ifadesine yer verdi.

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları şöyle değerlendirdi: