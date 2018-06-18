"24 Haziran'da yarınlarımızın oylamasını yapacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız." dedi.
Bakan Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile merkez Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında vatandaşlarla bir araya geldi.
24 Haziran'da tarihi bir seçim yapacaklarını anlatan Tüfenkci, "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız. Bir yandan terörle mücadeledeki başarıyı taçlandırmak, Türkiye'de terörün kökünü kazımak adına 24 Haziran'da devam mı, tamam mı diyeceğimiz bunun kararını sizler vereceksiniz. Türkiye'de daha fazla iş, aş olsun diyorsanız Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz, AK Parti diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Tüfenkci, milletten başka kimseden izin almayan bir lider isteniyorsa, sınırların yanı başında terör koridorları oluşması istenmiyorsa, Türkiye'de yerli ve milli projeler olsun isteniyorsa Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti denilmesi gerektiğini dile getirerek, muhalefetin göreve gelmesi halinde projelerini durduracağını söylediğini ancak 24 Haziran'da milletin onlara ders vereceğini belirtti.
Malatya'ya yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgi veren Tüfenkci, "Elektrikli lokomotif bakım atölyesini bu bölgeye kuruyoruz, 120 milyon lira yatırımla. Bunun kararını da aldık. Vagon fabrikasının yanına lojistik merkez kuruyoruz. Kızılay ile anlaşmasını yaptık. Karşısına da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü yaptık. Orayı bir ticari alan yapıyoruz. Bunları AK Parti yapıyor." şeklinde konuştu.
Bakan Tüfenkci, daha sonra vatandaşların sorunlarını dinledi.
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