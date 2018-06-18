HABER

"24 Haziran'da yarınlarımızın oylamasını yapacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız"

"24 Haziran'da yarınlarımızın oylamasını yapacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız." dedi.

Bakan Tüfenkci, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile merkez Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran'da tarihi bir seçim yapacaklarını anlatan Tüfenkci, "24 Haziran'da çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız. Bir yandan terörle mücadeledeki başarıyı taçlandırmak, Türkiye'de terörün kökünü kazımak adına 24 Haziran'da devam mı, tamam mı diyeceğimiz bunun kararını sizler vereceksiniz. Türkiye'de daha fazla iş, aş olsun diyorsanız Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz, AK Parti diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, milletten başka kimseden izin almayan bir lider isteniyorsa, sınırların yanı başında terör koridorları oluşması istenmiyorsa, Türkiye'de yerli ve milli projeler olsun isteniyorsa Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti denilmesi gerektiğini dile getirerek, muhalefetin göreve gelmesi halinde projelerini durduracağını söylediğini ancak 24 Haziran'da milletin onlara ders vereceğini belirtti.

Malatya'ya yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bilgi veren Tüfenkci, "Elektrikli lokomotif bakım atölyesini bu bölgeye kuruyoruz, 120 milyon lira yatırımla. Bunun kararını da aldık. Vagon fabrikasının yanına lojistik merkez kuruyoruz. Kızılay ile anlaşmasını yaptık. Karşısına da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü yaptık. Orayı bir ticari alan yapıyoruz. Bunları AK Parti yapıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Tüfenkci, daha sonra vatandaşların sorunlarını dinledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya'da<br />

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı (4)
Buldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışıBuldan’dan 'Susurluk ittifakı' çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya

En Çok Okunan Haberler

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimi sonucu için tahminini açıkladı: Yüzde 51 alacağım

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.