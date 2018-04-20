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"24 Haziran'dan sonra 2023 ve 2051'e gidecek yol haritası çizilecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: "Türkiye, 24 Haziran'dan sonra güçlü bir başkanlık sistemiyle daha farklı noktalara, 2023 ve 2051 yıllarına gidecek yol haritasını da çizmiş olacak"

"24 Haziran'dan sonra 2023 ve 2051'e gidecek yol haritası çizilecek"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye, 24 Haziran'dan sonra güçlü bir başkanlık sistemiyle daha farklı noktalara, 2023 ve 2051 yıllarına gidecek yol haritasını da çizmiş olacak." dedi.

Karacan, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Eskişehir'in adını dünyaya duyuracak önemli kuruluşlarının bulunduğunu belirterek, kentteki sanayiyi ileriye taşıyacak ESO'nun yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Sanayicinin önündeki engelleri kaldırma görevinin kendilerinde olduğunu ifade eden Karacan, "Hem hükümet hem de parti kanalında bize düşen her görevde bize atılan her adımda 5-10 adım koşarız. Sanayicinin sorunlarına çare bulmak için buradayız. Kalkınma, yerelden başlayıp genele gider. Kalkınmanın yerelden başlamasını gerekiyor. Bu da Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir'dir." diye konuştu.

- "Türkiye'nin hızlı hareket edebilmesi için seçimler gerekliydi"

Karacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecine girdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aldığı karar neticesinde Türkiye'nin şu anda hem Afrin bölgesindeki hem Suriye'deki hem dünyadaki gelişmeleri baz alarak hem de bir an evvel başkanlık sistemiyle ilgili bir şekilde daha da entegre olunması için iki lider anlaşarak, 24 Haziran 2018'de erken seçim kararı aldı. Türkiye'nin bu dönemde daha hızlı hareket edebilmesi, ekonomik ve ticari olarak güçlenebilmesi, dünyada daha da sağlam zeminlerde oturabilmesi için böyle bir seçime gerek vardı. Bu dönemde de tüccar ve sanayicinin istikrara ihtiyacı var. AK Parti hükümetleri hep buna önem verdi. Yatırımcıların da önem verdiği konulardan birisi güvendir, diğeri de istikrardır. Türkiye, 24 Haziran'dan sonra güçlü bir başkanlık sistemiyle daha farklı noktalara, 2023 ve 2051 yıllarına gidecek yol haritasını da çizmiş olacak."

ESO Başkanı Kesikbaş ise Eskişehir sanayisini ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

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