"24 Haziran'dan sonra ilk işimiz OHAL'i kaldırmak olacak"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır." dedi.

Erdoğan, Anadolu Yayıncıları Birliği'nin 24 TV'de yayınlanan canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinden gerçekleştirilen ve 100'e yakın yerel kanalda canlı yayınlanan programda, Türkiye'nin yerli savunma sanayisinde geldiği aşamaya değindi.

Göreve geldiklerinde yüzde 20 olan yerli sanayi üretimini yüzde 65'e çıkardıklarını, ülkenin bu anlamda dışa bağımlılıktan kurtulduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. Bunu yaptığımız andan itibaren bu iş çok daha ileri kademelere taşınacak." dedi.

Türkiye'nin, savunma sanayisine yönelik ihtiyacı olan ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz dedik ki gelin bunları beraber yapalım, ona da girmiyorlar ama biz şu anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sağolsun bize çok uygun şartlarda kredi verdi hem de işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Bir de o (S-500) var. Sen yapmıyorsun bizimle böyle bir şeyi. Belki de onu da (Rusya ile) beraber yapacağız. O teklifi yaptım." diye konuştu.