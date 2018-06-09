Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devletin milletin hizmetinde olacağını belirterek, "Bunun için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun için çalışıyor. 24 Haziran'dan sonra sıçrama devri başlayacak. Yani vakit Türkiye vakti." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeliyle sahur buluşmasındaki konuşmasında, itfaiyecilerin Antalya'da şehirler, haneler, canlılar ve ormanlar için canını hiçe sayarak görev yaptığını, "Ateşten bir gömlek giydik." sözünün itfaiyecilik mesleğini tarif ettiğini söyledi.

Kendilerinin de Türkiye'deki yangınları söndürmek için çalıştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 16 yılda ülkenin birçok sorununu çözdüklerini, sadece Türkiye'deki değil çevre ülkelerdeki yangınları söndürmek için de çaba gösterdiklerini ifade etti.

Suriye'de son 1,5 yılda çatışmaları durdurmak, çatışmasız bölgeler oluşturmak için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülke içi ve sınır ötesinde terör örgütlerinin tepesine binerek, bölgenin ve ülkemizin güvenliği için gerekeni yaptık. Askerlerimiz, polisimiz canı pahasına bölgeyi teröristlerden temizlediler. Şimdi ise o bölgeleri istikrara kavuşturmak için çalışıyoruz. ABD Dışişleri Bakanı ile Münbiç bölgesinden PKK/YPG'lileri çıkartmak için bir yol haritası konusunda mutabık kaldık. Bu bölge istikrara kavuştuktan sonra Suriyeli kardeşlerimiz oraya da dönmeye başlayacak. Fırat'ın doğusundaki YPG'nin kontrol ettiği yerlerden de o teröristleri temizleyinceye kadar devam edeceğiz. Yine Kandil'de, Kuzey Irak'ta operasyonlarımızı, harekatlarımızı takip ediyorsunuz. Bugün biz oraya gitmezsek, oradaki teröristleri temizlemezsek yarın topraklarımızın içinde bize tehdit olarak döner. O yüzden bunları yapmak durumundayız."