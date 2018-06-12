Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik, "Kılıçdaroğlu, seni bir tezgaha, tefin üstüne koydu. Şu anda o tefin üstündesin, 24 Haziran'dan sonra yoksun. Oraya buraya saldırarak olmaz bu işler. İşine bak işine." dedi.

Çavuşoğlu, İznik ilçesinde esnafları ziyaretinin ardından Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAL-GÖÇ) İznik Şubesinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her zaman insana yönelik yatırımlar yaptığını söyledi.

Geçmişte yoksulluk sınırında geçinen vatandaşların oranının yüzde 30, şimdi ise yüzde 1,5 olduğunu belirten Çavuşoğlu, "AK Parti, bir devri değiştirdi. Önümüzdeki sürece ilişkin hazırlıklarımız da tam. Allah'ın izniyle daha fazlasını yapacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 59 gün süren Zeytin Dalı Operasyonu'nun hiçbir kentte sosyal yaşamı olumsuz etkilemediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bunu yapmak için güçlü olmak gerekiyor. Savunma sanayinizi yüzde 17'den yüzde 77'ye çıkarırsanız böyle güçlü oluyorsunuz. Türkiye, bu noktada çok mesafe kat etti. Son 16 yılda Türkiye'yi 3,7 kat büyüttük. Bu az bir rakam değildir. Biz iktidara geldiğimizde sağımızda, solumuzda arkadaşlarımıza 'Recep Tayyip Erdoğan'ı tutmazlar burada. Birkaç ay sonra indirirler.' diye sufle yapanlar vardı. Böyle planlar da yaptılar. Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Balyoz... Bunları hep duyduk ama başaramadılar. Millet liderinin arkasında kenetlendi."