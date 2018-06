Çavuşoğlu, İznik ilçesinde esnafları ziyaretinin ardından Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAL-GÖÇ) İznik Şubesinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her zaman insana yönelik yatırımlar yaptığını söyledi.

"Burada başka, Doğu'da başka konuşacaksın. Diyarbakır'a gittiğinde HDP'lilerle omuz omuza miting yapacaksın, oradaki mitingde toplanan kitle, 'Selo Selo' diye tempo tutacak, sonra 'Ben de miting yapıyorum.' diye meydan okuyacaksın. Hadi oradan. Bu milleti her defasında aynı delikten sokmaya alışmışlara karşı 'Dur' deme zamanıdır. Ankara'da her türlü küstahlığı yapacaksın, terörle kol kola gezecek, Türkiye düşmanlarıyla beraber olacaksın. Seçim zamanı geldiğinde her şeyi unutturacak, şirinlik yapacak, gülücükler dağıtacak, hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Bu millet saf değil."

- "Bu milletin inancıyla alay ediyor"

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının 24 Haziran'da tarihin çöplüğüne gideceğini" vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu kadar açık ve net. Kılıçdaroğlu, seni bir tezgaha, tefin üstüne koydu. Şu anda o tefin üstündesin, 24 Haziran'dan sonra yoksun. Oraya buraya saldırarak olmaz bu işler. İşine bak işine." diye konuştu.

Çavuşoğlu, CHP'lilerin peşine takılmamak gerektiğine dikkati çekerek, şunları belirtti: