Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik, "Kılıçdaroğlu, seni bir tezgaha, tefin üstüne koydu. Şu anda o tefin üstündesin, 24 Haziran'dan sonra yoksun. Oraya buraya saldırarak olmaz bu işler. İşine bak işine." dedi.
Çavuşoğlu, İznik ilçesinde esnafları ziyaretinin ardından Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin (BAL-GÖÇ) İznik Şubesinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her zaman insana yönelik yatırımlar yaptığını söyledi.
Geçmişte yoksulluk sınırında geçinen vatandaşların oranının yüzde 30, şimdi ise yüzde 1,5 olduğunu belirten Çavuşoğlu, "AK Parti, bir devri değiştirdi. Önümüzdeki sürece ilişkin hazırlıklarımız da tam. Allah'ın izniyle daha fazlasını yapacağız." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, 59 gün süren Zeytin Dalı Operasyonu'nun hiçbir kentte sosyal yaşamı olumsuz etkilemediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Türkiye'de bunu yapmak için güçlü olmak gerekiyor. Savunma sanayinizi yüzde 17'den yüzde 77'ye çıkarırsanız böyle güçlü oluyorsunuz. Türkiye, bu noktada çok mesafe kat etti. Son 16 yılda Türkiye'yi 3,7 kat büyüttük. Bu az bir rakam değildir. Biz iktidara geldiğimizde sağımızda, solumuzda arkadaşlarımıza 'Recep Tayyip Erdoğan'ı tutmazlar burada. Birkaç ay sonra indirirler.' diye sufle yapanlar vardı. Böyle planlar da yaptılar. Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz, Balyoz... Bunları hep duyduk ama başaramadılar. Millet liderinin arkasında kenetlendi."
- "Cumhuriyet döneminin CHP'si yok"
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığını anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Muharrem İnce, adaylığını açıklıyor, sonraki gün Edirne'ye Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine gidiyor. Niçin? Akil insan mı bu, kim bu? Açıkla bize. Sen bugün cumhurbaşkanı adayısın, sonraki gün Selahattin Demirtaş'tan hangi talimatı almaya gidiyorsun? Bu ülkeyle ilgili hangi tasavvuru almaya gidiyorsun? Güya adına 'Millet İttifakı' demişler, hıyanet ittifakı, hepsi beraber dizini döverek Selahattin Demirtaş'a ağlıyorlar. Bu ne Allah aşkına? Ondan sonra hiçir şey olmamış gibi milletin karşısına çıkarak vatan sevdalısı kesiliyorlar."
CHP'nin 2010'da genel başkan değişikliğinden sonra bir faz değişikliği yaşadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "CHP, artık CHP olmaktan çıktı. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün kurduğu, o cumhuriyet döneminin CHP'si yok ortada. Hepsi terörle yan yana." ifadesini kullandı.
"Durduracaksın, yerinde sayacaksın, terörle omuz omuza, kol kola olacaksın. Sonra bu milletten oy isteyeceksin." sözlerine yer veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Burada başka, Doğu'da başka konuşacaksın. Diyarbakır'a gittiğinde HDP'lilerle omuz omuza miting yapacaksın, oradaki mitingde toplanan kitle, 'Selo Selo' diye tempo tutacak, sonra 'Ben de miting yapıyorum.' diye meydan okuyacaksın. Hadi oradan. Bu milleti her defasında aynı delikten sokmaya alışmışlara karşı 'Dur' deme zamanıdır. Ankara'da her türlü küstahlığı yapacaksın, terörle kol kola gezecek, Türkiye düşmanlarıyla beraber olacaksın. Seçim zamanı geldiğinde her şeyi unutturacak, şirinlik yapacak, gülücükler dağıtacak, hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Bu millet saf değil."
- "Bu milletin inancıyla alay ediyor"
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının 24 Haziran'da tarihin çöplüğüne gideceğini" vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu kadar açık ve net. Kılıçdaroğlu, seni bir tezgaha, tefin üstüne koydu. Şu anda o tefin üstündesin, 24 Haziran'dan sonra yoksun. Oraya buraya saldırarak olmaz bu işler. İşine bak işine." diye konuştu.
Çavuşoğlu, CHP'lilerin peşine takılmamak gerektiğine dikkati çekerek, şunları belirtti:
"Bir oturuşta bir domuz yiyormuş. Büyük maharet değil mi? Bunu da CHP'nin İstanbul İl Başkanı yapıyor. Bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Bu milletin inancıyla alay ediyor. 'Onu öylesine dedi.' diyorlar. Siyasetçinin ağzından çıkanı kulağı duyacak. 'Öylesine dedi' diye bir şey yok. Hiç oraya buraya çekmeye lüzum yok. Adamların tamamı Türkiye düşmanlığında birleşti, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye batarsa batsın' noktasına savruldu. Çünkü biliyorlar ki Erdoğan, bu ülkenin yönetiminde olduğu müddetçe bunlar ve bunların ağababaları biliyorlar ki Türkiye'yi kontrol altına alamayacaklar."
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