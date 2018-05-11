Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemek için uğraşanlar, 'Bu Türkiye de çok oluyor' diyenler, 24 Haziran'ı son çare olarak görüyorlar. Hem dışarıdaki odaklar hem de bunların içerideki kuklaları, bu gözle bakıyor." dedi.

Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesindeki bir kolejin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin muhtevasının bir ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de eğitime ayrılan yatırım payının 2002'de sadece11 milyar lira olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Eğitim, yatırım sıralamasında savunmadan, diğer alanlardan sonra geliyordu. Bugün, bu yatırım 11 katına çıktı. Bütçemizden sektörel bazda en büyük yatırımı eğitime veriyoruz." diye konuştu.

Eğitimde fiziki koşulları iyileştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bugün 50-60 kişilik sınıflardan 25-30 kişilik sınıflara geçildi, teknolojik donanıma sahip sınıf ve laboratuvarlar yapıldı. Bunun yanı sıra öğretmen kapasitesini hem nicelik hem nitelik olarak artırarak, önemli bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.