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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Teknolojik yenilik ve gelişmelere paralel gerçekleşen sosyal değişime ayak uydurup merkezine insanı alarak fonksiyonlarını ifa eden basının, gelecekte de etkinliğini koruyacağına inanıyorum" - "Vatana ihanet, teröre destek, bölücülüğü teşvik gibi adli takip gerektiren suçların basın hürriyeti kapsamına girmediğini özellikle vurgulamak istiyorum"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Teknolojik yenilik ve gelişmelere paralel gerçekleşen sosyal değişime ayak uydurup merkezine insanı alarak fonksiyonlarını ifa eden basının, gelecekte de etkinliğini koruyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayasıyla yayımladığı mesajda, halkın doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde hayattan haberdar olmasında basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sosyal barış ortamının sağlanmasında, huzur ve güven ortamının korunmasında basın organlarının vazgeçilmez bir görev yürüttüğüne değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Teknolojik yenilik ve gelişmelere paralel gerçekleşen sosyal değişime ayak uydurup merkezine insanı alarak fonksiyonlarını ifa eden basının, gelecekte de etkinliğini koruyacağına inanıyorum."

Teknolojideki gelişmenin basındaki nitelikli insanın gücünün önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, demokrasinin vazgeçilmez gücü olan basının, ön yargılara dayalı kaygı ve husumetlerin giderilmesinde de rolünün tartışılmaz olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Türkiye'yi hedef alan ihanet girişimlerinin ortadan kaldırılmasında, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesinde, demokrasinin güçlendirilmesinde basının vazgeçilmez bir yere sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Basının, anayasal hak ve hürriyetlerin de teminatı olduğuna inanıyorum. Ancak ülkemizi uluslararası kuruluşlar nezdinde suçlamaya konu edilen tutuklu gazeteciler konusunun istismar edildiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Vatana ihanet, teröre destek, bölücülüğü teşvik gibi adli takip gerektiren suçların basın hürriyeti kapsamına girmediğini özellikle vurgulamak istiyorum.

Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının korunarak, istikrarlı bir şekilde kalkınmamızdan yana olan basın mensuplarımızın objektif ve tarafsız bir şekilde aziz milletimize karşı sorumluluk şuuruyla görevlerini en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum.
Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı günü anmak gayesine matuf basın bayramını tekrar kutluyorum. Dünyayı küçük bir köy haline getiren ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan basınımızın 1946 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Basın Bayramını tebrik ediyorum."

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