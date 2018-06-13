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"25 Haziran inşallah, Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 03:36 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "24 Haziran seçimleri Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli seçimdir. 24 Haziran, Türkiye'nin her türlü ağırlıklarından kurtulup geleceğe emin adımlarla koşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 24 Haziran, 16 yıllık ülkemizin kazanımlarının, istikrarın kalıcı hale geleceği önemli bir gündür, önemli bir kararın adıdır. Ve 25 Haziran inşallah, Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak"

"25 Haziran inşallah, Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin Türkiye'nin siyasi tarihi için önemine vurgu yaparak, "24 Haziran, Türkiye'nin her türlü ağırlıklarından kurtulup geleceğe emin adımlarla koşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 24 Haziran, 16 yıllık ülkemizin kazanımlarının, istikrarın kalıcı hale geleceği önemli bir gündür, önemli bir kararın adıdır. Ve 25 Haziran inşallah, Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak." dedi.

Batıpark'ta düzenlenen Gençlik Şöleni'nden ayrılmasının ardından yolunun üstündeki bir fırına uğrayan Yıldırım, pide yapan ustalar ve vatandaşlarla sohbet etti, seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istedi.

Samsun Valiliğini ziyareti sonrası Kurtuluş Yolu'nda sahur programına katılan Yıldırım, vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, istiklal mücadelesinin başladığı bu kentte bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu, 16 yıldır Samsunlularla yollarının, hedeflerinin ve istikametlerinin bir olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tüm şehirlerini kalkındırmak için yola çıktıklarını, Samsun'un da bu yolda kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 yıl boyunca önümüzde çok engeller çıktı. Demokrasi üzerine vesayet kuranlar oldu, yargı darbesiyle, alçak FETÖ 15 Temmuz darbesiyle demokrasimize, istiklalimize kastettiler. O gece Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmış Samsun meydanlardaydı. Karanlıktan aydınlığa giden yolda ay yıldızlı bayrağı düşürmediniz, ezanları dindirmediniz. Sağ olun, var olun Samsunlular. Türkiye'nin 16 yıllık değişiminde sizler hep başrolde oldunuz. Şimdi sıra geldi yeni bir adıma. Samsun, ilk adıma hazır mısınız? 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mı Samsun? 16 Nisan'da 'evet' oylarınızla onayladığınız, kabul ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 24 Haziran'da milletin adamını cumhurbaşkanı seçerek onaylayacak mısınız?

24 Haziran seçimleri Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli seçimdir. 24 Haziran, Türkiye'nin her türlü ağırlıklarından kurtulup geleceğe emin adımlarla koşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 24 Haziran, 16 yıllık ülkemizin kazanımlarının, istikrarın kalıcı hale geleceği önemli bir gündür, önemli bir kararın adıdır. Ve 25 Haziran inşallah, Türkiye'nin şahlanışının ilk günü olacak. Bakın bunun ilk işaretleri görülmeye başlandı. Pazartesi açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye yine dünyada şampiyon. Yüzde 7,4 büyüdük. Ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Yaparsa AK Parti yapar."

- "Samsun Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun"

Yıldırım, 24 Haziran sınavında Türkiye'nin büyümesine tam destek vermenin Samsun'a yakışacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin onaylandığı anayasa değişikliği halk oylamasına değinen Yıldırım, "Gelin 16 Nisan'da araladığımız kapıyı Samsun'da sonuna kadar açalım. Var mısın Samsun? Gelin, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokalım. Hazır mısın Samsun? İktidara geldiğimiz günden bugüne bu büyük hedefi koyarak çalışmamızı yaptık. Türkiye'yi layık olduğu seviyeye taşımak için sevda ile aşkla gecemizi gündüzümüze katarak bugünlere geldik." diye konuştu.

AK Parti iktidarları olarak Türkiye'yi kalkındırdıklarını ve büyük mesafeler aldıklarını anlatan Yıldırım, 16 yılda Türkiye'nin 3 kat büyüdüğüne, bunun en güzel örneklerinden birinin de Samsun olduğuna dikkati çekti.

Samsun'a 16 yılda 27 katrilyon lira yatırım yaptıklarına işaret eden Yıldırım, 2003 yılında 37 milyon dolar olan Samsun'un ihracatının 463 milyon dolara çıktığını, Cumhuriyet tarihi boyunca Samsun'da yapılan 7 bin dersliğe 16 yılda 4 bin 600 derslik ilave ettiklerini, 2019 sonunda Samsun'da tam gün eğitime geçileceğini belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 98 ülkeden 3 bin 340 yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Yıldırım, "Bu öğrenciler ülkemizin birer gönüllü büyükelçisi. Samsun'u, Samsun'da yaşadıklarını anlatacaklar. Dünyanın her tarafından bu güzel şehri anlatacaklar. İlk müjdemi de buradan vereyim. Bu güzel ilimize, Samsun'a adına yakışır yeni bir üniversite kurduk. Samsun Üniversitesi hayırlı uğurlu olsun. Üniversite ile beraber artık gençler Samsun'a akın edecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, kentteki yurt kapasitesini de artırdıklarını, 12 bin 700 olan mevcut kapasiteye 5 bin 500 yatak daha ilave edeceklerini bildirdi.

Sağlık alanında da Samsun'da büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, Samsun Milletvekili olan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin her yerinde sağlıkta büyük değişim ve dönüşümün gerçekleştirildiği bir görevde var gücüyle çalıştığını kaydetti.

(Sürecek)

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Başbakan Binali Yıldırım Samsun

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