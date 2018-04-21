SEVAL GÜLER - Türkiye'de zorunlu olmamasına rağmen, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda yetkili kuruluş olan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile sözleşme imzalayan firma sayısı 991 oldu. 26 bin 974 işletme, atıkların geri kazanımlarını sağlayacak şekilde tasarlanan ve "yeşil nokta" simgesi taşıyan ambalajları piyasaya sürüyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ambalaj atıklarının yönetimi ve geri kazanımlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, ambalajların üzerinde yer alan "yeşil nokta" işaretinin, o ambalajlı ürünü piyasaya süren işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelen, AB direktifinde tanımlanan esaslar doğrultusunda kurulmuş olan bir ulusal ambalaj geri kazanım şirketine finansal katkı yapıldığını gösteren bir uygulama olduğu bilgisi yer aldı.

"Yeşil nokta" işaretinin kullanımının Türkiye'de zorunlu olmadığı belirtilen yanıtta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.