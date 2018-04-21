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26 bin işletmeden geri kazanım için "yeşil noktalı" ambalaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de zorunlu olmamasına rağmen, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda yetkili kuruluş olan ÇEVKO ile sözleşme imzalayan firma sayısı 991 oldu - 26 bin 974 işletme, atıkların geri kazanımlarını sağlayacak şekilde tasarlanan ve "yeşil nokta" simgesi taşıyan ambalajları piyasaya sürüyor - CHP Niğde Milletvekili Gürer: "Atıkların geri dönüşümü, kazanımı ile maddi kaybın önlenmesinin yanında doğanın korunması ve atıkların doğru yönetilmesi sağlanabilir"

SEVAL GÜLER - Türkiye'de zorunlu olmamasına rağmen, ambalaj atıklarının yönetimi konusunda yetkili kuruluş olan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile sözleşme imzalayan firma sayısı 991 oldu. 26 bin 974 işletme, atıkların geri kazanımlarını sağlayacak şekilde tasarlanan ve "yeşil nokta" simgesi taşıyan ambalajları piyasaya sürüyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ambalaj atıklarının yönetimi ve geri kazanımlarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Yanıtta, ambalajların üzerinde yer alan "yeşil nokta" işaretinin, o ambalajlı ürünü piyasaya süren işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelen, AB direktifinde tanımlanan esaslar doğrultusunda kurulmuş olan bir ulusal ambalaj geri kazanım şirketine finansal katkı yapıldığını gösteren bir uygulama olduğu bilgisi yer aldı.

"Yeşil nokta" işaretinin kullanımının Türkiye'de zorunlu olmadığı belirtilen yanıtta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yanıtta, "Ambalajların yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bu işlemleri kapsayan yönetimi ve bertarafı aşamalarında çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanmalarını ve üretilmelerini zorunlu hale getiren yönetmeliğin ilgili maddesi, ambalaj üreticilerinin veya bu ürünleri piyasaya arz edeceklerin belirli kurallar dahilinde ve gönüllülük esasına dayalı olarak ambalajların geri dönüşümüne yönelik birtakım işaretlemeler yapmalarını olanaklı hale getirmiştir. 'Yeşil Noktalı' ambalajlar da bu kapsamda değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de yeşil nokta işaretinin kullanım lisansının PROEurope tarafından ambalaj atıklarının yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ÇEVKO'ya verildiği aktarılan yanıtta, vakfın, Avrupa'da çok yaygın kullanılan bu sembolü, Türkiye'de de kullanmak isteyenlerle sözleşme yaparak kullandırdığı kaydedildi.

Yanıtta, Türkiye'de zorunluluk arz etmeyen yeşil nokta kullanımı için ÇEVKO ile sözleşme yapan 991 firma bulunduğu bildirildi.

- Geri dönüşümün önemine ilişkin eğitimler veriliyor"

Bakan Zeybekci'nin CHP'li Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu atıkların ayrı biriktirilmesi ve geri dönüşümün önemine istinaden başta okullar olmak üzere, her yıl ilgili paydaşlara yönelik çok sayıda eğitim düzenlendiği, eğitim programlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletildiği belirtildi. Ayrıca ambalaj atıkları ile ilişkili olarak çevrenin önemine ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kamu spotları hazırlandığı da aktarıldı.

"Yeşil nokta" işaretinin kullanımının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca takip edildiği bilgisine yer verilen yanıtta, "Yeşil noktalı ambalajlarla ilgili 2018 yılı başı itibarıyla bakanlık sistemine kayıtlı 26 bin 974 adet piyasaya süren işletme bulunmaktadır." denildi.

- "Ayrıştırarak çöp çıkarmakta yeterli bilinçlenme yok"

CHP'li Gürer, yanıta ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, atıkların geri dönüşümü ve kaynağından ayrılarak değerlendirilmesinin önemini vurguladı.

İlgili bakanlıklar, belediyeler, kurumlar ile özellikle okulların bu konuda etkili bilinçlendirme ve eğitim amaçlı çalışmalar yapmasının gereğine işaret eden Gürer, şöyle konuştu:

"Atıkların geri dönüşümü, kazanımı ile maddi kaybın önlenmesinin yanında doğanın korunması ve atıkların doğru yönetilmesi sağlanabilir. Geri dönüşebilen atıkların kaynağından ayrıştırılıp alınmasıyla fayda artacaktır. Çöplerden kağıt toplayıcılar olarak gördüğümüz kişilerin aslında bu bağlamda ekonomiye önemli katkısı var. Esasen evlerde, iş yerlerinde ayrıştırarak çöp çıkarmakta yeterli bilinçlenme yok. Bunu geliştirmek ayrıca toplayıcıların şartlarını da iyileştirecek, düzenli kılacak uygulamalar gerekir. Geri dönüşümün ekonomiye ciddi katkı sağlayacağı mutlaktır."

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