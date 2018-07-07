HABER

27. Dönem milletvekilleri yemin ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

Geçici Meclis Başkanı olarak, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ilk yemini etti

TBMM Genel Kurulunda 27. Dönem milletvekilleri yemin etmeye başladı.

İlk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz oldu. Yılmaz, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak ant içti. Ardından engelli AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç yemin etti.

Mazeret bildiren milletvekilleri de il sırasını beklemeden milletvekili andını içerken, Başbakan Binali Yıldırım da ilk yemin edenler arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri de izliyor.

Bu arada, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bazı kelimeleri eksik söylediği için yemini tekrarladı.

Genel Kurula ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve son olarak HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli geldi.

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldiBaşbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi
Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
milletvekilleri yemin ediyor TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

AK Parti TBMM Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu!

AK Parti TBMM Başkanı adayı Binali Yıldırım oldu!

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi

Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!

Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevini devretti!

CHP'de deprem! Peş peşe istifa ettiler

CHP'de deprem! Peş peşe istifa ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.