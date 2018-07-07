27. Dönem milletvekilleri yemin ediyor

TBMM Genel Kurulunda 27. Dönem milletvekilleri yemin etmeye başladı.

İlk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz oldu. Yılmaz, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli sandalyesiyle çıkarak ant içti. Ardından engelli AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç yemin etti.

Mazeret bildiren milletvekilleri de il sırasını beklemeden milletvekili andını içerken, Başbakan Binali Yıldırım da ilk yemin edenler arasında yer aldı.

TBMM Genel Kurulundaki yemin törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YSK Başkanı Sadi Güven, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri de izliyor.

Bu arada, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, bazı kelimeleri eksik söylediği için yemini tekrarladı.

Genel Kurula ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve son olarak HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli geldi.

Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekillerinin ayakta kaldığı, bazılarının da komisyon sıralarına oturduğu görüldü.

