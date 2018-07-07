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27. Dönem milletvekilleri yemin ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ant içti

TBMM Genel Kurulunda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yemin etti.

Genel Kurulda 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sürüyor. İstanbul milletvekillerinin ant içmesinin ardından İzmir'e geçildi.

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüye çıkarak yemin etti. CHP'li milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışladı.

Genel Kurulda, illerin alfabetik sırasına göre milletvekillerinin yemin töreni devam ediyor.

Bu arada, kürsüye gelen HDP milletvekillerinin yemin metnini çok hızlı bir şekilde okuması dikkati çekti.

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)
Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)
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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu

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