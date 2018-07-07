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27. Dönem milletvekilleri yemin ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2018 23:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli and içti

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti.

Genel Kurul'da 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sürüyor. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli de and içti.

Bahçeli, MHP'li milletvekillerince ayakta alkışlandı. Devlet Bahçeli, yeminin ardından AK Parti ve İYİ Parti sıralarında da alkışlandı.

Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ant içmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye eğilerek selam verdi. Kılavuz, daha sonra Bahçeli'nin elini öptü.

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Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (5)
Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)Mecliste 27'nci dönem milletvekilleri yemin ediyor (4)
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Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri Devlet Bahçeli milletvekilleri yemin ediyor TBMM

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