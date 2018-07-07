27. Dönem milletvekilleri yemin ediyor

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti.
Genel Kurul'da 27. Dönem milletvekillerinin yemin töreni sürüyor. MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli de and içti.
Bahçeli, MHP'li milletvekillerince ayakta alkışlandı. Devlet Bahçeli, yeminin ardından AK Parti ve İYİ Parti sıralarında da alkışlandı.
Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, ant içmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye eğilerek selam verdi. Kılavuz, daha sonra Bahçeli'nin elini öptü.
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