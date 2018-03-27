CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Tiyatronun yarattığı aydınlık, karanlıktan beslenenleri rahatsız ediyor. Büyük önder Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir ulusun, yaşam damarlarından biri kopmuştur.' sözlerine, bugün her zamankinden daha çok kulak vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin yok edildiğini, tiyatroların baskı altına alındığını, tiyatro oyunlarının sansüre uğradığını, sanatçıların susturulduğunu iddia etti.

Tiyatro çalışanlarının ve tiyatro sevdalılarının Dünya Tiyatrolar Günü'nü hüzünle kutladığını ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Tiyatro, insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı. Var olduğundan beri de aydınlanma, direnme ve ilerlemenin pusulası. Bizleri güldürüp hüzünlendiren, tüm bunları yaparken düşündüren tiyatro hep iyiden, doğudan, güzelden yani hep insandan yana. Dünyaya ayna tutarken, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini gösteren tiyatro tam da bu niteliklerinden dolayı bugün ülkemizde pek çok kurum gibi tehdit altında. Sanatın her dalına yönelik baskıcı ve yasakçı zihniyet, diğer sanat dalları gibi tiyatroyu da yok etmek için büyük bir çaba içinde."