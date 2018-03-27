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27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi: - "Tiyatronun yarattığı aydınlık, karanlıktan beslenenleri rahatsız ediyor. Büyük önder Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir ulusun, yaşam damarlarından biri kopmuştur.' sözlerine, bugün her zamankinden daha çok kulak vermemiz gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Tiyatronun yarattığı aydınlık, karanlıktan beslenenleri rahatsız ediyor. Büyük önder Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir ulusun, yaşam damarlarından biri kopmuştur.' sözlerine, bugün her zamankinden daha çok kulak vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin yok edildiğini, tiyatroların baskı altına alındığını, tiyatro oyunlarının sansüre uğradığını, sanatçıların susturulduğunu iddia etti.

Tiyatro çalışanlarının ve tiyatro sevdalılarının Dünya Tiyatrolar Günü'nü hüzünle kutladığını ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

"Tiyatro, insanlık tarihi kadar eski bir sanat dalı. Var olduğundan beri de aydınlanma, direnme ve ilerlemenin pusulası. Bizleri güldürüp hüzünlendiren, tüm bunları yaparken düşündüren tiyatro hep iyiden, doğudan, güzelden yani hep insandan yana. Dünyaya ayna tutarken, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini gösteren tiyatro tam da bu niteliklerinden dolayı bugün ülkemizde pek çok kurum gibi tehdit altında. Sanatın her dalına yönelik baskıcı ve yasakçı zihniyet, diğer sanat dalları gibi tiyatroyu da yok etmek için büyük bir çaba içinde."

İlgezdi, tiyatro salonlarının, devletin yıllardır desteklediği sanat kurumları birer birer yok edilirken, en inanılmaz sansür yöntemlerinin işletildiğini, yaşanan olumsuzluklara itiraz eden çok değerli sanatçıların hapis cezalarıyla terbiye edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Tutuculuğun, eşitsizliğin, insana ve doğaya karşı saygısızlığın karşısında, ilerlemenin, aydınlanmanın, gelişmenin ve kardeşçe yaşamanın pusulası olan tiyatroyu tahrip etmeye çalışanların, tiyatronun muhalif ve yaşama müdahale etme gücünden korktuklarını savunan İlgezdi, şu görüşmlerini paylaştı:

"Tiyatronun yarattığı aydınlık, karanlıktan beslenenleri rahatsız ediyor. Büyük önder Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir ulusun, yaşam damarlarından biri kopmuştur.' sözlerine, bugün her zamankinden daha çok kulak vermemiz gerekiyor. Bizlere, yaşamı yeniden var etme gücü veren sanatı ve sanat içinde çok özel bir yere sahip olan tiyatroyu yaşatma ve yüceltme gibi büyük bir görev düşüyor. Tiyatro sahnelerinden yükselen sesin, susmaması için mücadele edeceğiz. Biz CHP olarak sanatın ve sanatçının yanında olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, çağdaş, demokratik ve laik cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak için tiyatrodan yükselen aydınlık sesin susturulmaması için mücadele edeceğimizi bilmenizi istiyorum."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi Dünya Tiyatrolar Günü

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