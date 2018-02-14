28 Şubat Alt Komisyonu çalışmalarına başladı

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 28 Şubat Sürecinde Gerçekleşen Hak İhlalleri Ve Mağduriyetlerin Giderilmesi Alt Komisyonu çalışmalarına başladı. AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, İstanbul Milletvekili Fatma Benli, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Ankara Milletvekili Aydın Ünal, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ile HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ten oluşan komisyonun başkanlığına Aydın Ünal seçildi. Ünal, 28 Şubat Alt Komisyonunun çalışmalarına başlaması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar ve sonrasındaki uygulamalar, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak işlenmiş, '28 Şubat darbesi' adı altında hafızalarda silinmez bir yer edinmiştir." değerlendirmesinde bulundu. 28 Şubat MGK kararlarının, milletin özgür iradesiyle işbaşına gelmiş meşru bir hükümete yönelik gayrimeşru müdahalesi olduğunun altını çizen Ünal, bu darbenin sadece TBMM'yi, TBMM içinden çıkan seçilmiş hükümeti ve sivil siyaseti hedef almakla kalmadığını, bürokrasiden ekonomiye, sivil toplumdan medyaya kadar toplumun geniş kesimlerine yönelik bir kıyıma dönüştüğünü belirtti.

Ünal, şunları kaydetti: "28 Şubat müdahalesini gerçekleştirenler, darbenin ve etkilerinin 'bin yıl süreceğini' ifade etmişlerdi.

Milletimiz demokrasiye sahip çıkmış, 3 Kasım 2002'de sandık yoluyla 'Anadolu İhtilali'ni gerçekleştirmiş, 'bin yıl sürmesi' beklenen 28 Şubat'ı 5 yıl içinde etkisiz hale getirmiştir.

Milletimizin verdiği destekle, TBMM, hükümetler ve siyaset kurumu 28 Şubat'ın antidemokratik ve gayrimeşru kararlarını tamamen ortadan kaldırmışlardır. Dahası, sivil siyaset darbelerle yüzleşmiş, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan müdahale girişimleri kapsamlı şekilde incelenmiş, hatta 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri ile failleri yargı önüne çıkarılmışlardır.

28 Şubat darbesi ve failleriyle hesaplaşılırken, darbe sürecinin neden olduğu hak ihlallerini sona erdirmek için de düzenlemeler yapılmıştır." - "Bazı hak ihlalleri ve mağduriyetler henüz devam ediyor" 28 Şubat darbesinden kaynaklanan bazı hak ihlalleri ve mağduriyetlerin henüz devam ettiğini bildiren Ünal, İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna bu yönde başvurular da yapıldığını aktardı.

Ünal, çalışmalarına başlayan 28 Şubat Sürecinde Gerçekleşen Hak İhlalleri ve Mağduriyetlerin Giderilmesi Alt Komisyonunun 28 Şubat'ın devam eden etkilerini inceleyeceğini, hak ihlalleri ve mağduriyetleri tespit edeceğini, bunları gidermeye yönelik çözüm önerileri üreteceğini belirtti. TBMM'nin 24. Dönemi'nde darbeleri araştırmak amacıyla bir araştırma komisyonu kurulduğunu ve komisyonun 28 Şubat darbesini de ayrıntılı şekilde araştırdığını ifade eden Ünal, ancak Meclis Araştırma Komisyonunun görevleri arasında yer almadığı için hak ihlalleri ve mağduriyetlerin tespitine ve çözüm önerilerine raporda yer verilmediğini belirtti. Ünal, "Bugün çalışmalarına başlayan Alt Komisyonumuz, 24. Dönem Darbeleri Araştırma Komisyonu çalışmalarından istifade etmekle birlikte, asıl olarak hak ihlalleri ve mağduriyetlere yoğunlaşacak, bunların giderilmesi için çözüm önerileri sunacaktır.

28 Şubat Alt Komisyonu, hak ihlalleri ve mağduriyetleri tespit edip çözüm önerilerini ortaya koyarken, darbelerin on yıllarca süren etkisini ve kirli yüzünü de ortaya çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.