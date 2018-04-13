28 Şubat darbesine ilişkin dava

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, "Kim Türkiye kanunlarına aykırı biçimde, milletten almadığı yetkiyi kullanarak seçilmiş siyasi iktidarı cebirle, şiddetle, hileyle, zorla devirmeye teşebbüs ediyorsa böyle bir girişimde bulunmuşsa ismi sıfatı ne olursa olsun mevcut yasalarımız çerçevesinde yargılanmalarını biz isteriz. 28 Şubat davasında bu sağlandı" dedi. AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, 28 Şubat darbesine ilişkin Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Petek, darbeye iştirak edenlerin bağımsız Türk mahkemelerinde yargılandığı bir dava sürecinin sonuna gelindiğini belirterek, "Ben bu davanın şikayetçilerindenim. 28 Şubat darbecilerinin mağdur ettiği bir başsavcıyım. Davada müdahilim. Bu nedenle uzun süre müdahil olarak bu davayı takip ettim. Yine pek çok 28 Şubat mağdurunun avukatı olarak da davaları takip ettim. Türkiye’de artık darbecilerin bağımsız mahkemelere çıkartılarak yargılanması önemli bir dönüm noktasıdır. 28 Şubat darbecileri de aradan yıllar geçtiği için yargılanmayacaklarını zannediyorlardı ama adalet tecelli etti yargılandılar. Kim Türkiye kanunlarına aykırı biçimde, milletten almadığı yetkiyi kullanarak seçilmiş siyasi iktidarı cebirle, şiddetle, hileyle, zorla devirmeye teşebbüs ediyorsa böyle bir girişimde bulunmuşsa ismi sıfatı ne olursa olsun mevcut yasalarımız çerçevesinde yargılanmalarını biz isteriz. 28 Şubat davasında bu sağlandı. En azından bir sivil diğerleri asker kişilerden oluşan 103 kişinin yargılanmasını takip ettik. Bunlardan ibaret miydi? Değildi. 28 Şubat’ın yargılanması gereken suçuna katılanlar vardı. Onlar hakkında şikayetler var. Önümüzdeki günlerde bunların hakkında da kamu davası açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Burada istediğimiz şey adaletin tecelli etmesidir"

Halen 28 Şubat mağduriyetlerinin bir kısmının ortadan kalkmadığını söyleyen Petek, şunları kaydetti:

"Bu konuda siyasi çalışmalar var, gayretlerimiz var. Ama sonuç olarak burada istediğimiz şey adaletin tecelli etmesidir. Türkiye’de darbe yapmak hukuka uygun mudur? Değildir ve suçtur. Nasıl 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunanlar Sincan’da, Silivri’de, Türkiye’nin değişik mahkemelerinde yargılanıyorsa, 28 Şubat’ta bir darbedir, hükümet bu darbe nedeniyle al aşağı edilmiştir ve desteğini milletten almayan başka bir hükümet kurulmuştur. O yüzden bu suçun failleri yargıdan gerekli yaptırımı almaları gerekiyor. Şu anda sadece YÖK Başkanı Kemal Gürüz dışındaki sanıkların hepsi asker. Burada bir duruşmanın çıkışında sanıklardan Çevik Bir bana, ’suçlu sadece biz miyiz sayın Petek?’ dedi. Bunu çok doğru söylüyorsun. ’Suçlu sadece siz değilsiniz. Size destek veren, sermaye sağlayan, imkan sağlayan, tabiri yerindeyse arabanıza benzinini koyan, cebinize parasını koyan, daha sonra da ülkenin 450 milyarını dışarıya kaçıranlar da size destek. Bunların da yargılanması gerekir’ dedim. İşin doğrusu bu. Fakat Türkiye’de yargı maalesef biraz yavaş işliyor. Yakın tarihimizde yargı darbeler karşısında başarılı bir imtihan vermemişti. Bu nedenle 27 Mayıs, 12 Eylül darbecilerinin yargılanmaları hep gecikti. Ama 15 temmuz darbecileri derhal yargılandı. Darbe girişiminde basınımızla, medyamızla, yargımızla, emniyetimizle ve vatansever bütün güvenlik kuvvetlerimizle birlikte bir mücadele verildi. Yargıda aynı gece gözaltı yakalama kararlarını verdi, durduğu yeri belli etti."