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28 Şubat davası kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Benli: - "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü, 28 Şubat sadece mağdur ettiği yüzbinlerce insanı değil, bütün Türkiye'nin 13 senesini çalan bir postmodern darbeydi" - "Yargının karar vermesiyle bugün, halka karşı tank kullanan, insanları mağdur etmekle ellerindeki gücü sonuna kadar kötüye kullanan insanların yaptıkları davranışların karşılığını görmesi çok değerlidir"

ALPER ATALAY - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü, 28 Şubat sadece mağdur ettiği yüzbinlerce insanı değil, bütün Türkiye'nin 13 senesini çalan bir postmodern darbeydi." dedi.

28 Şubat davasının karar duruşmasına katılan Benli, mahkeme kararını AA muhabirine değerlendirdi.

28 Şubat sürecinde Sincan'dan tankları yürütenlerin ve "demokrasiye balans ayarı yaptık." diyenlerin, ellerindeki gücü kötüye kullanırken bir gün yargı karşısında böyle hesap vereceklerini düşünmediklerini belirten Benli, "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü, 28 Şubat sadece mağdur ettiği yüzbinlerce insanı değil, bütün Türkiye'nin 13 senesini çalan bir postmodern darbeydi." ifadelerini kullandı.

Bugünün aslında bağımsız yargının, Türkiye'de zaman geçse de darbecilere yaptıkları davranışın karşılığını göstermesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Benli, 21 sanık hakkında darbe suçunu işledikleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, akabinde bunun müebbete çevrildiğini, Yargıtay'da karar kesinleştiğinde bu kişilerin yaptıkları suçun cezasını da çekmiş olacaklarını söyledi.

- "Demokrasi açısından tarihi bir gün"

Yargının kararının çok önemli olduğunu vurgulayan Benli, şöyle devam etti:

"Çünkü, Türkiye'de daha önce darbelerle yüzleşilebilseydi, darbeciler bu şekilde yargı önüne çıkartılıp yaptıkları suçların cezasını çekselerdi, Türkiye ne 80 darbesini ne de 28 Şubat ve daha sonra yaşanan acıları çekmezdi. Yargının karar vermesiyle bugün, halka karşı tank kullanan, insanları mağdur etmekle ellerindeki gücü sonuna kadar kötüye kullanan insanların yaptıkları davranışların karşılığını görmesi çok değerlidir.

Bugün Türkiye'de demokrasi açısından tarihi bir gün. 15 Temmuz ve daha sonrası açılan ceza davalarının da artık darbecilerin eninde sonunda yargı karşısında hesap vereceklerini göstermek açısından çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Kaç tane sanığın müebbet cezası aldığı çok önemli değil. Önemli olan, İsmail Hakkı Karadayı gibi dönemin genelkurmay başkanı ya da Çevik Bir gibi genelkurmay ikinci başkanı ve Kemal Gürüz gibi elindeki gücü kötüye kullanan insanlar hakkında müebbet cezası verilmiş olmasıdır."

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