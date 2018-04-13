28 Şubat davası kararı

ALPER ATALAY - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü, 28 Şubat sadece mağdur ettiği yüzbinlerce insanı değil, bütün Türkiye'nin 13 senesini çalan bir postmodern darbeydi." dedi.

28 Şubat davasının karar duruşmasına katılan Benli, mahkeme kararını AA muhabirine değerlendirdi.

28 Şubat sürecinde Sincan'dan tankları yürütenlerin ve "demokrasiye balans ayarı yaptık." diyenlerin, ellerindeki gücü kötüye kullanırken bir gün yargı karşısında böyle hesap vereceklerini düşünmediklerini belirten Benli, "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çünkü, 28 Şubat sadece mağdur ettiği yüzbinlerce insanı değil, bütün Türkiye'nin 13 senesini çalan bir postmodern darbeydi." ifadelerini kullandı.

Bugünün aslında bağımsız yargının, Türkiye'de zaman geçse de darbecilere yaptıkları davranışın karşılığını göstermesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Benli, 21 sanık hakkında darbe suçunu işledikleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, akabinde bunun müebbete çevrildiğini, Yargıtay'da karar kesinleştiğinde bu kişilerin yaptıkları suçun cezasını da çekmiş olacaklarını söyledi.