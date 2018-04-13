"28 Şubat davasının kararında hepimiz adalet bekliyoruz"

ALPER ATALAY - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "28 Şubat davası kararında hepimiz adalet bekliyoruz, bu kararda milletine hizmet eden fakat 28 Şubat'ta mağdur edilen herkesin içine soğuk bir su serpilsin, 'evet haklıydık ve kazandık' düşüncesinin yerleştirilmesini istiyoruz." dedi.

Benli, 28 Şubat dönemine ilişkin açılan davanın bugün yapılacak karar duruşması ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "28 Şubat hainleri ile ilgili dava nihayet sonuçlanacak." İfadesini kullandı.

Herkesin beklediği sonucun "adaletin yerini bulması" olduğuna işaret eden Benli, bugün açıklanacak olan kararın, okulunu yarıda bırakmak zorunda kalan kızların, onların haklarını korudukları için mağdur edilen vatandaşların ve istifa etmek ya da resen emekliye ayrılmak zorunda kalan mağdurların haklarına yönelik bir karar olmayacağını ancak insanların mücadelesinde haklı olduğunun ispatlanmış olacağını vurguladı.

Verilecek kararla, o dönemde dini inançlarını yaşayan insanların hak etmedikleri halde maruz kaldıkları tavır, davranış ve uygulamaların haksızlığının ortaya konmuş olacağına dikkati çeken Benli, şunları kaydetti: