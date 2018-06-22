SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu. Bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar." dedi. Yılmaz, Sivas'ta Yıldızeli İlçe Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinerek, muhalefet partilerinin millete güvenmediğini söyledi. Muhalefetin parlamenter sisteme geri dönmek istediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Muharrem İnce gelip vaatlerde bulunuyor. 'Hiçbir yetkin olmayacaksa, sembolik yetkilerin olacaksa bu vaatleri nasıl yapacaksın' diye sormayacak mısınız? Samimi olsa, dürüst olsa şunu diyecek: 'Kardeşler biz inanıyoruz ki bu millettin kimi seçeceği belli olmaz. Bazen deliyi seçer, bazen akıllıyı seçer. Dolayısıyla biz deliyi seçmesine fırsat vermemek için milletin elinden bu yetkiyi alacağız, parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sisteme dönünce de cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinden alacağız, bir yetki olmayacak. Dolayısıyla beni cumhurbaşkanı seçerseniz ben size hiçbir şey vadetmiyorum çünkü benim yetkim yok' demesi lazım. Peki bu ne diyor, 'Hem cumhurbaşkanını sembolik yapacağım' diyor hem de size vaatlerde bulunuyor. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' demez misiniz?"

Bakan Yılmaz, muhalefet partilerinin birçok vaadinin olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Eğitim sistemini değiştireceğiz' diyorlar. Ne yapacaksın kardeşim, '1+8+4 yapacağım.' Buradaki kritik nokta Sekiz. Sekiz ne? 'Kesintisiz eğitim yapacağım.' Niye kardeşim 8 yıllık kesintisiz eğitim yapıyorsun? 'Böylesi daha uygun' diyor. Bilimsel diyemez, çağdaş diyemez, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda açıkça madde var. Yönlendirme ilköğretimde başlar, bu kanuna, bilimsel kurullara rağmen, çağdaş eğitime rağmen yönlendirmeyi ilkokuldan sonraya ortaokula bırakmak istiyorlar. Oysa çağdaş eğitim diyor ki yönlendirme bırakın ilköğretimde, ana sınıfından başlar, anaokulundan başlar. Çocuk anaokuluna giderken hangisi güzel sanatlara gidecek, hangisinin spora eğilimi var, hangisi akademik eğitime meyilli belli olur. Ama bunlar onu demiyorlar, ne diyorlar. Kesintisiz eğitimle meslek liselerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Zaten 28 Şubat zihniyeti de buydu. Bunlar meslek liselerini, meslek ortaokullarını kaldırarak 28 Şubat zihniyetini hortlatmak istiyorlar. Nedir meslek ortaokulu, imam hatip liselerini kapatmak istiyorlar."