"28 Şubat'ta çok yürekli insanlar vardı"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "28 Şubat döneminde çok yürekli insanlar vardı. Üniversitelerde kız arkadaşlarına başörtüsünden dolayı biri müdahale ettiğinde 'Bir dakika ne oluyor?' diyen çok yürekli insanlar vardı. Bunları içeri attılar, içeri atmadılarsa bile fişlediler. Biz de o zamanlar üniversitede öğretim üyesi olarak fişlenenler arasındaydık." dedi.

Akdağ, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Şubesince düzenlenen "Gençlerle Başbaşa" programına katıldı.

Konuşmasında, TÜGVA ve benzeri kuruluşlarda yer alan gençlerin geçmişteki gibi Türkiye meselelerine önem veren ve insanların ihtiyaçlarını dert edinen fertler olduğunu söyleyen Akdağ, gençlere nasihatlerde bulundu.

Recep Akdağ, gençlerin liderlikle ilgili konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek almalarını gerektiğini belirtti.

Hayatın her safhasında liderlik sınavıyla karşı karşıya bulunduklarına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

"Liderlik, otoriter alanlarımızın sınırlarını zorlamaktır. 28 Şubat döneminde çok yürekli insanlar vardı. Üniversitelerde kız arkadaşlarına başörtüsünden dolayı birisi müdahale ettiği 'Bir dakika ne oluyor?' diyen yürekli insanlar vardı. Bunları içeri attılar, içeri atmadılarsa bile fişlediler. Biz de o zamanlar üniversitede öğretim üyesi olarak fişlenenler arasındaydık. 14 Mart 2008'de de AK Parti'ye kapatma davası açtıklarında, 71 kişiye siyaset yasağı talep edildiğinde ben de bunlardan birisiydim ama bu, benim için güzel bir öz geçmiş oldu."