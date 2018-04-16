29. Arap Birliği Zirvesi’ne 6 lider katılmadı

Suudi Arabistan’ın Zahran kentinde düzenlenen ve "Kudüs Zirvesi" olarak isimlendirilen 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’ne 6 lider katılmadı.

Suudi Arabistan’ın Zahran kentinde Kral Selman bin Abdülaziz’in başkanlığında dün sona eren 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’ne 6 Arap ülkesi lideri katılmadı. Arap Birliği Sözcüsü Hossam Zeki yaptığı açıklamada, Zahran’daki Arap Zirvesi’ne toplam 16 kral ve cumhurbaşkanının katıldığını ifade etti. Zeki, 16 Kasım 2011’den bu yana üyeliği dondurulmuş olan Suriye haricinde zirveye katılmayan Arap cumhurbaşkanlarının ve kralların sayısının 5 olduğunu açıkladı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in bir yıldan beri Katar’a uyguladığı ambargo nedeniyle zirveye katılmadı. Ayrıca Körfez krizinin Arap Birliği Zirvesi’nde yer almaması da Katar Emiri el Sani’nin zirveye katılmama sebepleri arasında gösteriliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayed Al Nahyan’ın ise sağlık nedenleriyle zirveye katılmadığı ifade edildi. Yine sağlık nedenleriyle zirveye katılamayan Cezayir Devlet Başkanı Abdulaziz Buteflika’yı ise zirvede Cezayir Ulusal Konsey Başkanı Abdülkadir Bin Salih temsil etti. Fas Kralı 6’ncı Muhammed’in ve Umman Sultanı Kabus bin Said’in zirveye neden katılmadığı ise bilinmiyor.

Öte yandan, 29’uncu Arap Birliği Zirvesi’nin ardından yayınlanan Zahran Bildirisi’nde Filistin meselesinin Arap dünyasında hala önemli bir konumda olduğu ve Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak kalacağı vurgulandı.