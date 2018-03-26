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3-CHP'li Akın 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 17:55 | Son Güncelleme

(Görüntülü Haber)3-CHP'li Akın 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok

(Görüntülü Haber)3-CHP'li Akın 'Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu' diyen bakanın kendi bakanlığından haberi yok

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