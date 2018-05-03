MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kutlu mazimizin her döneminde çekilen çileler, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çok şükür bugün Cumhur İttifakı ile milli iradenin tamamını kucaklayacak bir seviyeye ulaşmıştır. Cumhur İttifakı'nın milli beka ve huzuru temin amacıyla kutlu hedeflerine ulaşması büyük bir ihtiyaç ve mecburiyettir." ifadesini kullandı. Bahçeli, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 74 yıl önce, Türklüğü gönüllerinde bayraklaştıran dava insanlarının adamlığın, adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerinden birini sergilediğini belirtti. Bu çerçevede milliyetçi şuurun ayaklandığı, adeta yeniden küllerinden doğduğu 3 Mayıs 1944 ruhunu hasretle hatırladıklarını ve yıl dönümünde hürmetle yad ettiklerini bildiren Bahçeli, merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın milliyetçiliğe karşı başlatılan linç kampanyasına cesurca direnişe geçmesinin 3 Mayıs 1944 olaylarının fitilini tutuşturduğunu anımsattı. Ankara'da 3 Mayıs 1944'de toplanan inanmış gönüllerin muazzam bir şuurla Türk milliyetçiliğine sahip çıktığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi gençlerin haksızlığı kabullenmeyen, zulme eğilmeyen, güce boyun bükmeyen soylu tavırları gıpta edilecek ve asla unutulmayacak bir mücadele onurunu belgelemiştir. Türk milliyetçilerini sindirmek, yıldırmak, karanlıkta boğmak isteyen hasis ve hasım odaklar, inanmışlık karşısında gerilemek, cesaret ve dirayet karşısında diz çökmek zorunda kalmışlardır. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçi, Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast eden odaklara tarihi duruş göstermişler, unutulmayacak ders vermişlerdir." 3 Mayıs'ı, "Türk milliyetçilerine reva görülen eza ve cefa dolu bir dönemin de miladı" olarak niteleyen Bahçeli, Türk milletine küresel bir vizyon çizerek, dünya üzerinde bulunan Türklerin bir gün esaretten kurtulup, büyük ülkü etrafında kenetleneceğine duyulan inancın cezalandırılmak istendiğini kaydetti. Tabutlukların Türk milliyetçilerine mezar yapılmaya çalışıldığına değinen Bahçeli, ancak yapılan işkencelerin, kahraman yüreklerin Türk vatanına bağlılıklarını ve sevdalarını asla azaltmadığını, aksine daha da perçinlediğini vurguladı.

- "Sinsi ve kirli tuzak, sinelerde parçalanmıştır" Devlet Bahçeli, "3 Mayıs 1944 olaylarıyla Türk milliyetçiliğine kurulan sinsi ve kirli tuzak, kalbi vatan aşkıyla çarpan sinelerde parçalanmıştır." ifadesini kullandı. Milliyetçiliğin 1944 şahlanışına, "milli birliğin düşmanı" diyerek bölücü damgası vuran, "hayalcilik" diyerek, hastalıklı gösteren ahmaklar çıktığını belirten Bahçeli, bunun yanında "ütopya" diyerek basitleştirmeye, "bela" diyerek tehdit haline getirmeye, "üç beş kendini bilmezin nümayişi" diyerek değersizleştirmeye kalkışan sorumsuz ve şuursuzların da kendilerini belli ettiğini kaydetti. Bahçeli, şöyle devam etti: "Şimdi dönüp geriye baktığımızda kimin haklı, kimin haksız olduğunu tarihin hakemliğinde, milletin hakimliğinde çok açık şekilde idrak etmek mümkündür. Türk milliyetçiliği milletimize yabancı ve aykırı dayatmaları boşa çıkarmanın, bağımsız yaşamanın, milli kimlik ve köküne sahip çıkarak kendi geleceğimize egemen olma düşüncesinin ifade ve irade namusudur. Fikriyatımızın hiçbir yerinde, ayırma, dağıtma, bölme, dışlama, ötekileştirme, yabancılaştırma yoktur. Bilakis birlikte yaşama ve yaşatma ülküsünün olgunlaştığı iddia, ideal ve inanmışlık vardır."