HABER

3 OHAL 3 ay daha uzatıldı 

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 19:54 | Son Güncelleme 27 dakika önce

ANKARA (DHA) - TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Son seçim anketlerine göre hangi parti ne kadar oy alacak?

Zlatan İbrahimovic Galatasaray'a çok yakın!

Zlatan İbrahimovic Galatasaray'a çok yakın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak

Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.