3. Özgürlük gemisi Gazze'den hareket etti

İsrail'in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla, 3'üncü Özgürlük gemisi Gazze limanından Akdeniz'e açıldı.
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Bessam el-Manasıra Gazze Limanı'nda yaptığı açıklamada, "Özgürlük gemisinin üçüncü seferinin bugün başladığını ilan ediyoruz." dedi.
Seferin Gazze sahillerindeki bölgesel sularda Filistinlilerin hakkı olduğunu göstermeyi amaçlandığına dikkati çeken Manasıra, "Gazze'yi dünyaya bağlayan limanın inşası uluslararası hukuk garantisi altında." diye konuştu.
Manasıra, yapılan faaliyetin siyonizm terörüne karşı barışçıl bir deniz gösterisi olduğunun altını çizdi.
Sivil Toplum Kuruluşu olarak Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması için çalışmalar yürüten Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, bu yıl içerisinde iki ayrı deniz seferi daha düzenledi. İlki 29 Mayıs, ikincisi 10 Temmuz'da gerçekleştirilen seferler İsrail deniz kuvvetlerinin engeline takıldı.
Manasıra geminin rotasına dair bilgi vermezken, daha önceki özgürlük seferleri Kıbrıs'a ulaşmayı hedefledi.
İsrail, birçok kez başlatılan Gazze'ye ablukayı kırma amaçlı deniz seferlerine kanlı saldırılarla karşılık verdi.
Gazze'deki Filistinliler, 2006'dan bu yana İsrail'in ablukası altında çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
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